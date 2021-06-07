Taze barbunya tarifi Zeytinyağlı taze barbunya yemeği nasıl yapılır?
Barbunya sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer almaktadır. Nisan ayından itibaren tezgahlarda görülmeye başlanan barbunya eylül ayı itibari ile kuru bakliyatlar arasında yerini almaya başlar. Peki, taze barbunya yemeği nasıl yapılır? Tam da mevsimi olan taze barbunyanın zeytinyağlı tarifi haberimizde.
Zeytinyağlı Taze Barbunya içerisinde Kalsiyum bulunuyor. Özellikle süt ve süt ürünlerinde yüksek miktarda bulunan kalsiyum Zeytinyağlı Taze Barbunya içerisinde de var. 1 Porsiyon (Orta) Zeytinyağlı Taze Barbunya içerisinde 38,48 mg kalsiyum bulunuyor. Haziran ayında pazar ve marketlerde bolc bulunan taze barbunyayı en lezzetli şekilde hazırlamanız için taze barbunya tarifi haberimizde.
Zeytinyağlı taze barbunya yemeği nasıl yapılır?
Malzemeler
1 kilogram taze barbunya
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet havuç
5 diş sarımsak
2 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Servisi için:
Çeyrek demet maydanoz ve dereotu
Yarım limon
Yapılışı:
Barbunyaları ayıklayıp yıkayın.
15 dakika kadar haşlayıp süzün.
Barbunyalar haşlanırken kuru soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Havuzu da soyup küp küp doğrayın.
Zeytinyağını tencerede kızdırıp önce soğanı ardından sarımsağı ekleyerek kavurun.
Havuçları da ekleyip kavurmaya devam edin.
Salçayı da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
Suyu, tuzu ve toz şekeri tencereye ekleyip kaynayana kadar bekleyin.
Kaynayınca barbunyaları içine ilave edin.
Yarım saat kadar pişirdiğiniz zeytinyağlı barbunyayı ocaktan alıp servis kabına aktarın.
Soğuduktan sonra limon dilimleri ve maydanoz ve dereotu yapraklarıyla süsleyip servis edin. Afiyet olsun…