  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
5 terörist tutuklandı!
Katil Esed rejimi İdlib’de yine sivilleri katletti: 2 ölü
Frontex sınıfta kaldı
Aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı
Kadın - Aile Taze barbunya tarifi Zeytinyağlı taze barbunya yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Taze barbunya tarifi Zeytinyağlı taze barbunya yemeği nasıl yapılır?

Barbunya sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer almaktadır. Nisan ayından itibaren tezgahlarda görülmeye başlanan barbunya eylül ayı itibari ile kuru bakliyatlar arasında yerini almaya başlar. Peki, taze barbunya yemeği nasıl yapılır? Tam da mevsimi olan taze barbunyanın zeytinyağlı tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 23:37:00 -
Taze barbunya tarifi Zeytinyağlı taze barbunya yemeği nasıl yapılır?

Zeytinyağlı Taze Barbunya içerisinde Kalsiyum bulunuyor. Özellikle süt ve süt ürünlerinde yüksek miktarda bulunan kalsiyum Zeytinyağlı Taze Barbunya içerisinde de var. 1 Porsiyon (Orta) Zeytinyağlı Taze Barbunya içerisinde 38,48 mg kalsiyum bulunuyor. Haziran ayında pazar ve marketlerde bolc bulunan taze barbunyayı en lezzetli şekilde hazırlamanız için taze barbunya tarifi haberimizde.

Zeytinyağlı taze barbunya yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kilogram taze barbunya
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet havuç
5 diş sarımsak
2 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

Çeyrek demet maydanoz ve dereotu

Yarım limon

Yapılışı:

Barbunyaları ayıklayıp yıkayın.

15 dakika kadar haşlayıp süzün.

Barbunyalar haşlanırken kuru soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Havuzu da soyup küp küp doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp önce soğanı ardından sarımsağı ekleyerek kavurun.

Havuçları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Salçayı da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Suyu, tuzu ve toz şekeri tencereye ekleyip kaynayana kadar bekleyin.

Kaynayınca barbunyaları içine ilave edin.

Yarım saat kadar pişirdiğiniz zeytinyağlı barbunyayı ocaktan alıp servis kabına aktarın.

Soğuduktan sonra limon dilimleri ve maydanoz ve dereotu yapraklarıyla süsleyip servis edin. Afiyet olsun…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay