Taze Antep fıstığının faydaları! Antep fıstığı tansiyonu yükseltir mi?

Antep fıstığının faydaları saymakla bitmiyor. İnsan vücudunun gerek olduğu yağlar günlük olarak antep fıstığı sayesinde karşılanabiliyor. Peki, Antep fıstığının faydaları ve zararları nelerdir? Antep fıstığı tansiyonu yükseltir mi? Antep fıstığı tansiyonu yükseltir mi? Düzenli 10 tane antep fıstığı yerseniz...

Sakız ağaç ailesine bağlı ağaç türünde yetişen kabuklu meyveye fıstık denir. Ülkemizde ilk kez üretim merkezi olarak Gaziantep'te kurulduğundan Antep fıstığı olarak geçmiştir. Ancak üretim olarak yüzde 40 Şanlıurfa'dır. Ağaçta yetişen bu meyve iç kabuğu yağlı dış kabuğu ise serttir. Ana vatanı Türkiye, İran ve Türkmenistan olan Antep fıstığı yaygın olarak tatlıcılık ve ilaç yapımında kullanılır. Sıcak havaları çok seven fıstık ağacının dört çeşidi vardır. Diyabetten kansızlığa kadar birçok hastalığa iyi gelen Antep fıstığı, aynı zamanda kilo vermede de yardımcı olan kabuklu bir meyvedir.

Antep fıstığı Tansiyonu yükseltir mi?

Uzmanlar şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. İnsülin direncini düşüren Antep fıstığı beraberinde basıncı da düşürerek inme, felç ve yüksek tansiyon risklerini de azaltır.

Düzenli 10 Tane Antep Fıstığı Yerseniz

Uzmanlar, özellikle kanser riski taşıyan hastaların tüketmeleri gerektiği vurguluyor. Her gün 10 tane tüketilen Antep fıstığı vücudun yağ ihtiyacını karşılar. Ayrıca vücudun ihtiyacı olan B1, fosfor, vitamin ve protein eksikliği içinde günde 100 gram tüketilmesinde fayda var.

Antep fıstığının faydaları ve zararları nelerdir? Antep fıstığı neye iyi gelir?

ANTEP FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Antep fıstığı faydaları saymakla bitmiyor. Yalnızca çerez olarak tüketilmeyen Antep fıstığı aynı zamanda çeşitli yemeklere, baklava ve çok sayıda sevilen tatlıya da lezzet veriyor. Bir çok beslenme uzmanı Antep fıstığının sağlık açısından da oldukça faydalı kuruyemişlerden biri olduğunu belirtmiştir. Antep fıstığı ile ilgili çok sayıda araştırmalar yapan İngiliz uzmanlar Antep fıstığının kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu ve ayrıca ani enerji ve şeker düşüklüğünün önlenmesine iyi gelir. Ayrıca iç organlar ve özellikle kalbe Antep fıstığının sayısız faydası vardır.

ANTEP FISTIĞININ ZARARLARI NELERDİR?

Genel olarak insan vücuduna zararı bulunmayan Antep fıstığı önerilen tüketim miktarı aşıldığı takdirde fazla kilolara neden olmaktadır. Antep fıstığındaki yağ oranının yüksekliği karaciğerin yağlanmasına neden olarak ciltte sivilcelerin oluşumuna neden olur. Aşırı tüketilen Antep fıstığı kötü kolesterol seviyesinde artışa da neden olabilmektedir.

ANTEP FISTIĞININ HAMİLELİKTE YARARI VAR MI?

Antep fıstığında karoten, E vitamini ve pek çok fenolik bileşik gibi çeşitli antioksidanlar bulunduğu için Antep fıstığının hamilelik esnasında bağışıklığın güçlenmesini sağladığı söylenebilir. Bağışıklığı yükselen gebe hem kendini hem de bebeğini enfeksiyonlardan koruyabilir. Ayrıca Antep fıstığı yoğun bir bakır deposuna sahip olduğunda gebelikte kırmızı kan hücrelerinin sentezini sağlayan bir kuruyemiştir.

ANTEP FISTIĞI NELERE İYİ GELİR?

Akciğerlerdeki iltihabı temizler, göğsü yumuşattığından ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

Antep fıstığındaki zengin B6 vitamini pek çok enfeksiyon ve kanser çeşidini engeller.

Zengin antioksidan içeriği sayesinde yaşlılıkla beraber ortaya çıkma riski olan hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.

Antep fıstığının içerdiği lif oranı yüksek olduğu için kanda bulunan şeker oranının dengelenmesini sağlar.

Antep fıstığını dengeli bir şekilde tüketen kişiler insülin direncini düşürebilirler. Ayrıca basıncında düşmesini sağlayarak yüksek tansiyon, inme ve felç risklerinin azalmasını sağlar.

Antep fıstığının kabuğunda zengin lifler bulunduğu için midedeki asit oranının dengeleyerek mide zarını korur.

Sindirimi rahatlatan Antep fıstığı bağırsak florasını korur. Şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir.

İçeriğinde B, C ve E vitamini bulunduran Antep fıstığı mesane ve böbreklerdeki kumunda dökülmesini kolaylaştırır.

Zeaksantin ve lutein gibi oksidanları içeriğinde bulunduran Antep fıstığı hücre hasarının önüne geçerek yaşla beraber ortaya çıkan görme bozukluklarını engeller.

İBRAHİM SARAÇOĞLUNDAN ANTEP FISTIĞI AÇIKLAMASI

Faydaları saymakla bitmeyen Antep fıstığı Profesör İbrahim Saraçoğlu’nun da önerileri arasındadır. Saraçoğlu en fazla Antep Fıstığı bulunan iller arasında yer alan Gaziantep ve Adana’da et ve kebap tüketimi fazla olmasına rağmen kalp krizi geçirenlerin sayısının diğer ete ve kebap tüketen illerden az olmasının en büyük nedeninin Antep fıstığını olduğundan önemle bahsetmiştir.

Ayrıca İbrahim Saraçoğlu Antep fıstığının trombosit eksikliğinin önlenmesine sağladığı faydayı da pek çok röportajında dile getirmiştir. Sabah ve öğleden sonra tüketilen 10 ile 15 adet arasında Antep fıstığı sayesinde kişilerin rahatlıkla trombositlerini yükseltecekleri yine Saraçoğlu tarafından belirtilmiştir.

1. B6 vitamininden zengin

Potasyum, fosfor, bakır ve B1 vitamini bakımından zengin olan Antep fıstığı, aynı zamanda B6 vitamini açısından da en zengin gıdalardan biri. B6 vitamini kan şekeri dengesizliğini düzenlerken, kan hücrelerine oksijen taşıyan hemoglobinin yapımında da görev alır.

2. Antioksidan deposu

Çoğu kuruyemiş ve tohumdan daha fazla antioksidan içerir. Özellikle göz sağlığı için oldukça önemli iki antioksidan olan lutein ve zeaksantini en çok içeren kuruyemiştir. Bunların dışında Antep fıstığı, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlayan antioksidanlardan polifenol ve tokoferolü de içerir.

3. Damarlarınızı korur

L-arjinin aminoasidi açısından oldukça zengindir. Bu sayede damar sağlığının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. L-arjinin aminoasidi vücutta nitrik oksite dönüştürülerek kan damarlarınızı genişletmeye, dolayısıyla kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olur.

4. Kalp dostu

1 porsiyonunda 12 gram yağ bulundurmasına rağmen hiç kolesterol içermediği için kalp dostudur. Bunun yanı sıra kan kolesterol seviyesini düşürerek koroner kalp hastalıkları riskini azaltır. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

5. Cildi güzelleştirir

Antep fıstığı belirgin miktarda çoklu ve tekli doymamış yağ asitlerini içerdiği için cildi doğal yoldan nemlendirmeye yardımcı olur, yaşlanma karşıtı etki gösterir. Antep fıstığı kuruluğu ortadan kaldırmak için masaj terapisi ve aromaterapi gibi çeşitli terapilerde kullanılır. Ayrıca Antep fıstığında bulunan E vitamini antioksidan görevi görür ve cildi çeşitli cilt hastalıklarına yol açan UV ışınlarından korur. Dolayısıyla tüm bu faydalarını göz önünde bulundurarak Antep fıstığına mutfağınızda yer ayırın.