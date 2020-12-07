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Aktüel Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı
Aktüel

Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:33:03 -
Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı

ANKARA (AA) - Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, uluslararası topluma "Çin'e karşı iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Wu, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, uluslararası toplumun Çin’in yayılmacılığına direnmek ve Tayvan’ın işgalini önlemek için bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.

Wu, Çin'in Güney Çin ve Doğu Çin denizlerindeki faaliyetlerinin, Hindistan ile sınır çatışmalarının ve Hong Kong üzerindeki baskısının "otoriter düzenini genişletme" arayışının kanıtı olduğunu ve Tayvan'ın bir sonraki hedef haline geldiğini belirterek, uluslararası topluma "iş birliği" çağrısı yaptı.

Benzer düşünen ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Wu, bu kapsamda kendileriyle istihbarat paylaşımında bulunulması, Pekin yönetimiyle iş bağlarının yeniden gözden geçirilmesi ve Taipei yönetiminin dünya sahnesinde varlığını daha görünür hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Wu, Tayvan'ın uluslararası topluma ve Çin'e karşı kendilerini savunmaya kararlı olduklarını ve bunun için iradelerinin ve kabiliyetlerinin bulunduğunu göstermek istediklerini de aktardı.

Çin'in Tayvan'a saldırabileceğine dikkati çeken Wu, ABD'den daha fazla askeri malzeme tedarik etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çin ile tek başlarına başa çıkamayacaklarını vurgulayan Wu, Tayvan'ın Çin'in kontrolüne girmesi durumunda Pekin yönetiminin pasifik bölgesinde ve küresel çaptaki etkisini önemli ölçüde artıracağı uyarısında bulundu.

Tayvan'ın uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olma konusunda daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu bildiren Wu, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) katılarak Kovid-19 ile mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak istediklerini de kaydetti.


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