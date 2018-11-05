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Tayland'da dang humması 92 kişi öldü

Tayland'da sene başından bu yana 92 kişi dang hummasından öldü.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:47
Tayland'da dang humması 92 kişi öldü

Tayland Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 aylık sürede 77 bölgede 70 bin 146 dang humması vakası görüldü. Bu vakaların 4 bini son iki haftada tespit edildi.

Son iki haftada 8 kişi dang hummasından yaşamını yitirdi, 10 aylık sürede ise ülke genelinde toplam 92 kişi öldü.

Bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50 arttığı ifade edildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:47
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  5. sivrisinek

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