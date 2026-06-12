Tayland sarayı yasta: Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, üç yılı aşkın süredir tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliyet Sarayı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, prensesin karın bölgesindeki bir enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve perşembe akşamı yaşamını yitirdiği bildirildi.

Prensesin naaşının Bangkok'taki Büyük Saray'da halkın ziyaretine açılacağı, cenaze töreninin ise kraliyet geleneklerine uygun olarak en yüksek düzeyde devlet töreniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

2022 YILINDAN BU YANA HASTANEDEYDİ

Tayland'da "Prenses Bha" olarak bilinen Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kraliyet Sarayı, mayıs ayında yaptığı açıklamada sağlık durumunun kötüleştiğini, akciğer ve böbrek fonksiyonlarının tıbbi cihazlarla desteklendiğini duyurmuştu.

Bajrakitiyabha, Kral Vajiralongkorn'un ilk eşi Prenses Soamsawali'den olan tek çocuğuydu.

HUKUKÇU VE DİPLOMAT KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI

İngiltere, Tayland ve ABD'de eğitim gören prenses, Cornell Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Savcı olarak görev yapan Bajrakitiyabha, bir dönem Tayland'ın Avusturya Büyükelçisi olarak da çalıştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli görevler üstlenen prenses, özellikle kadın hakları ve cezaevlerindeki kadınların koşullarının iyileştirilmesi konularındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

2012 yılında Cornell Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada kendisini "savcı, ceza hukukçusu ve diplomatın birleşimi" olarak tanımlayan Bajrakitiyabha, "Ben bir hibritim." ifadelerini kullanmıştı.

TAHTA EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Prenses Bajrakitiyabha, Tayland'da önemli bir törensel role sahip olan kraliyet ailesinin öne çıkan üyelerinden biri olarak görülüyordu. Babası Kral Vajiralongkorn'a yakınlığıyla bilinen prenses, hastaneye kaldırılmasından bir yıl önce kralın koruma birliğinde üst düzey bir göreve atanmıştı.

Bangkok'taki Chulalongkorn Hastanesi önünde toplanan çok sayıda kişi, prensesin ölüm haberinin ardından gözyaşları içinde saygı duruşunda bulundu.

Tayland'da kraliyet ailesine yönelik eleştiriler, kişi başına 15 yıla kadar hapis cezası öngören sıkı "lese-majeste" yasaları kapsamında cezalandırılıyor.

73 yaşındaki Kral Vajiralongkorn'un dört evliliğinden yedi çocuğu bulunuyor. Kral, halefini henüz resmi olarak açıklamadı.