Tayland, Oxford aşısından 26 milyon doz almak üzere anlaşma imzaladı

ANKARA (AA) - Tayland, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 26 milyon doz almak üzere ön anlaşma yaptı.

Tayland Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Aşı Enstitüsü, halen 3. aşama klinik denemeleri süren aşı adayı için AstraZenaca ile "geri ödemesiz ön tedarik taahhüt anlaşması" imzaladı.

Anlaşmayla ülke, 200 milyon dolar karşılığında 26 milyon doz aşı alacak. Aşılar da gelecek yılın ortasına kadar teslim edilecek.

Aşı adayı iki doz olarak uygulandığı için anlaşma 69 milyon nüfuslu ülkede, 13 milyon kişinin aşılanmasını sağlaması öngörülüyor.

- Oxford aşısı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı için, İngiltere ve Hindistan’da 2. ve 3. aşama, Brezilya, Güney Afrika ve ABD’de 3. aşama klinik denemeler yürütüldü.

İnsanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan bir versiyonunu içeren aşı adayı, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Oxford Üniversitesi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, devam eden 3. aşama klinik denemelerde elde edilen verilere göre, aşı adayının tek doz uygulanması halinde yüzde 70; önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğunu bildirmişti.

Dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan testlerin başarılı olması halinde ABD aşıdan 300 milyon, AB ülkeleri 400 milyon doz satın alma konusunda ön anlaşmaya varmıştı.