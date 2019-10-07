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Tayland dikkat çeken şartını sundu! ‘F-35 için satın alma politikamızı uyguluyoruz’

Tayland, savunma donanımı satın alma politikası nedeniyle F-35 savaş uçaklarını sadece yazılım geliştirme programına katılmasına izin verilirse satın alınabileceğini duyurdu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:21
Tayland dikkat çeken şartını sundu! ‘F-35 için satın alma politikamızı uyguluyoruz’

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF) savunma donanımı satın alma politikası nedeniyle F-35 savaş uçaklarını sadece yazılım geliştirme programına katılmasına izin verilirse satın alınabileceğini bildirdi.

Tayland Hava Kuvvetleri Komutanı Maanat Wongwat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "3-5 yıl sonra uygulamaya koymaya karar verdiğimiz satın alma planlarımızda satın alma ve geliştirme politikasını uyguluyoruz. Gövde o kadar da önemli değil, ancak yazılım bir savaşçının beyni kadar önemli. Bu yüzden yazılım geliştirmeye katılmak zorundayız" dedi.

Wongwat, "Yeni "Proje Gereksinimleri Kavramı (COPR)" politikasına göre, hava kuvvetleri savunma ve stratejik donanım satın alacak, ancak ürünleri işletmek için kullanılan yazılımın geliştirilmesinde yer almaya izin verilecekse satın alacaktır. RTAF süreçte teknoloji ve uzmanlık transferinden faydalanmayı umuyor." ifadelerini kullandı.

Tayvan da F-35'E talip oldu

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasının ardından Tayvan ordusu, Çin'in beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 ile mücadele edebilmek ve hava üstünlüğünü korumak için F-35 Müşterek Saldırı Uçağını edinmeyi planladığını açıklamıştı.

Milletvekillerine ve Ulusal Savunma Komitesi'ne brifing veren Tayvan Milli Savunma Bakanı Yen De-fa, “Ordunun öngörülen tehdit değerlendirmesine göre, gelecekte F-35’lere ihtiyacımız olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:21
  1. Ordu
  2. Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF)
  3. savunma donanımı
  4. F-35 savaş uçakları
  5. Tayland Hava Kuvvetleri Komutanı Maanat Wongwat
  6. F-16 jet satışı
  7. F-35 Müşterek Saldırı Uçağı
  8. Tayvan Milli Savunma Bakanı Yen De-fa
  9. F-35

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