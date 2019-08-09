Tayland Başbakanı Prayuth'tan "görevimin başındayım" mesajı

BANGKOK (AA) - Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, göreve başlarken ettiği yeminin eksik olduğu gerekçesiyle kendine yöneltilen eleştirilere rağmen görevden ayrılmayacağını belirtti.

Başbakan Prayuth, anayasaya tamamen uyacağına dair sözün yer aldığı bir ifadeyi yemine dahil etmediği ve bu eksikliğin yemini yasal olarak geçersiz hale getirebileceği yönündeki eleştiriler üzerine yaptığı açıklamayla görevinin başında olduğu mesajını verdi.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Prayuth, "Çünkü ben başbakanım." ifadesini kullandı.

Tayland Anayasasına göre, başbakanın ve bakanların göreve başlamadan önce kralın huzurunda görev yemininin tam metnini okuması gerekiyor.

Muhalif siyasetçi Piyabutr Saengkanokkul, 25 Temmuz'daki parlamento oturumunda, Prayuth'un geçen ay düzenlenen yemin töreninde metnin tamamını okumamasının, söylediklerini tekrar eden diğer bakanların da hata yapmasına neden olduğuna işaret etmişti.

Prayuth, dün tüm yemin metnini okumamasının sorumluluğunu tek başına üstleneceğini ifade etmişti.

- Seçimler martta yapılabilmişti

Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.



Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında martta yapılabilmişti.



Prayuth seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.



Başbakan Prayuth'un kurduğu yeni kabine, 16 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.

Diğer yandan, bazı milletvekilleri, Prayuth'un darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen, "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, geçen ay 110 milletvekilinin "anayasaya aykırılık" gerekçesiyle açtığı davayı kabul ederken, davalı Başbakan Prayuth'a savunmasını hazırlaması için 15 gün süre tanımıştı.