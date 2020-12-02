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Aktüel Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan'ı görevden almaya yönelik başvuruyu reddetti
Aktüel

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan'ı görevden almaya yönelik başvuruyu reddetti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:36:03 -
Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan'ı görevden almaya yönelik başvuruyu reddetti

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Prayut Çan-oça'nın görev etiği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik muhalefetin yaptığı başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, Başbakan Prayut'un 2014'te askerlikten emekli olmasına rağmen askeri lojmanda ikamet ettiği gerekçesiyle mahkemeye sunulan "etik kuralları ihlali nedeniyle görevden azletme" başvurusunun kabul edilmediği bildirildi.

Açıklamada, Prayut'un emekli bir asker olarak askeri lojmanda oturmasının anayasaya aykırı olmadığı kaydedildi.

Tayland'ın ana muhalefet partisi Pheu Thai'nin lideri Sompong Amornvivat, Başbakan Prayut'un Etik Kurallar Kanunu'nun 184 ve 186'ncı maddesini ihlal ederek, orduya ait mülkü hukuka aykırı şekilde işgal ettiğini öne sürmüş ve geçen ay Anayasa Mahkemesine Başbakan'ın görevden alınması talebinde bulunmuştu.

Ülkede 2014'te askeri darbeyle başa gelen ve geçen yıl yapılan genel seçimleri kazanarak iktidarını koruyan Prayut, son bir yıldır muhalif gruplar tarafından protesto ediliyor.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren Prayut'un istifası, adil seçimler için anayasada reform yapılması ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınması taleplerinde bulunuyor.

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