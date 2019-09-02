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Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı'nın bonservisi

Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'ın bir ismi daha renklerine bağladığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün Erzurum BB forması giyen Taylan Antalyalı ile el sıkıştığı ileri sürüldü. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı'nın bonservisi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:31
Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı'nın bonservisi

Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'ın bir ismi daha renklerine bağladığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün Erzurum BB forması giyen Taylan Antalyalı ile el sıkıştığı ileri sürüldü. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı'nın bonservisi.

Resmi açıklama yapılmadı

Henüz resmi açıklama gelmemesine rağmen Galatasaray'ın Erzurum BB forması giyen Taylan Antalyalı ile anlaştığı ileri sürüldü. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı'nın bonservisi...

Taylan Antalyalı kimdir?

Orta sahada görev alan Taylan Antalyalı 8 Ocak 1995'te dünyaya geldi. Futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Taylan Antalyalı 2014'te Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı 17 Ağustos 2017'de Gençlerbirliği'nde BB Erzurum'a imza attı.

BB Erzurumspor formasıyla 68 maça çıkan Taylan Antalyalı 10 gol atıp 7 asist yaptı.   

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:31
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