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Taylan Antalyalı Galatasaray’da

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:29
Taylan Antalyalı Galatasaray’da

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:



"Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.


2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti


2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti


2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti


2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti


Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:29
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