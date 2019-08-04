0553 313 94 23

Tayfur Bingöl'ün hedefi "Üç büyükler"

- Alanyaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl:"Hayaller kurmuştum, kurmaya da devam ediyorum. Göztepe'de oynarken o hayallere ulaşmak üzereydim. Küçük bir adım kalmıştı ama nasip olmadı. Hedeflerimde 'Üç büyükler'de oynamak var"- "Alanyaspor, daha önceden formasını terlettiğim bir camia. Buraya, yuvama döndüğüm için çok mutluyum"- "Futbolda forma asılıdır ve çalışan, gayret eden, enerjisini sahaya yansıtan o formayı alır. Ben de rekabetin içindeyim. Çalışıp, gayret edip o formayı alacağım"

04 Ağustos 2019 Pazar 11:38
Tayfur Bingöl'ün hedefi "Üç büyükler"


SALZBURG (AA) - EMRAH OKTAY - Alanyaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl, Göztepe'de forma giyerken "Üç büyükler"de oynama hedefine yaklaştığını ancak bonserviste anlaşılamaması üzerine transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Göztepe'de yakaladığı çıkışla dikkati çeken 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce de formasını giydiği Alanyaspor'a transfer oldu. Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Leogang bölgesinde kamp yapan turuncu-yeşilli takımın yeni oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hedefleri yüksek bir oyuncu olduğunu dile getiren Tayfur, daha önce "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birinde oynama hedefine çok yaklaştığını ancak transferinin Göztepe'nin istediği bonservis nedeniyle olmadığını belirtti.

Türk futbolunun köklü kulüplerinde forma giyme hedefinin sürdüğünü aktaran 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hayaller kurmuştum, kurmaya da devam ediyorum. Göztepe'de oynarken o hayallere ulaşmak üzereydim. Küçük bir adım kalmıştı ama nasip olmadı. Hedeflerimde 'Üç büyükler'de oynamak var. Olmazsa yurt dışı hedefim var. Bir teklif vardı. O zamanki durumlarda transfer gerçekleşmedi ve büyük takımlara geçişi sağlayamadık. Kulüp ve bonservisle alakalıydı." diye konuştu.

A Milli Takım'da oynama hedefinin bulunduğunu da aktaran Tayfur, "Önümüzdeki dönemde milli takıma gitmek istiyorum. Gidemezsem de sorun değil. Milli takım formasının değerini bilen ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz var. Biz de onları takip ediyoruz. Eğer fırsat gelirse gururla o formayı giyeriz." ifadelerini kullandı.


- "Yuvama döndüm"


Tayfur Bingöl, yeni transfer olduğu Alanyaspor'un daha önce de formasını giydiğini belirterek, "Yuvama döndüğüm için mutluyum." dedi.

Turuncu-yeşilli kulübe gelmesinin duygusal olduğundan bahseden Tayfur, "Alanyaspor, daha önceden formasını terlettiğim bir camia. Buraya, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Benim için çok duygusal ve güzel oldu. Bundan sonraki süreci çok iyi değerlendireceğiz. Lige güzel başlayıp güzel bitirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Başka kulüplerden de teklif aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Geride kalan sezon Göztepe ile sözleşmem bitti. Birçok kulüpten teklif vardı ama Alanyaspor daha önce oynadığım ve çok sevdiğim bir camia. O yüzden Alanyaspor benim için hep bir adım öndeydi. Burayla anlaştığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Rekabete hazırım"


Tayfur, Alanyaspor'da kanatlarda görev yapan önemli futbolcular olduğunu aktararak takım içi rekabete hazır olduğunu söyledi.

Formayı alacağına inandığını dile getiren turuncu-yeşilli futbolcu, "Kişisel olarak takım içindeki rekabete hazırım. Futbolda forma asılıdır ve çalışan, gayret eden, enerjisini sahaya yansıtan o formayı alır. Ben de rekabetin içindeyim. Çalışıp, gayret edip o formayı alacağım." diye konuştu.

Tayfur, teknik direktör Erol Bulut'un disiplinli bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayarak, "Erol hoca, disiplinli, A, B, C planları olan, taktik bilgisi çok yüksek ve pozitif biri. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bunun da lige güzel yansıyacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Takım olarak hedeflerinin ilk 5 içinde yer almak olduğuna değinen Tayfur Bingöl, "Alanyaspor geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilirdi. Üzücü bir olay yaşandı. Ondan dolayı takımda motivasyon kaybı oldu. Hedef bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı almak. Güzel bir futbol izletmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:38
  1. Alanyaspor
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Göztepe
  7. SÜPERLİG
  8. Tayfur Bingöl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    81 ilde "motosiklet uygulaması"
    1. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
    2. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
    3. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
    4. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
    5. Sağlıklı yaşam için doğayla..
    6. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
    7. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
    8. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
    9. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
    10. KKTC resti çekti! "Türkiye ile..
    11. Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de..
    12. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes..
    13. Direksiyon ve trafik eğitmeninden..
    14. (Özel Haber) Aykan Atik: “Pazdan’ı..
    15. Niğde Belediyesi temizlik ekipleri her..
    16. Moskova'da gözaltı sayısı 600 oldu
    17. Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı..
    18. Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol..
    19. Azez’de bombalı araçla saldırı: 1 ölü,..
    20. Klima bakımı için arayarak..
    21. Simav’da Zafer Kupası Kick Boks..
    22. lifebox Kurban Bayramı’na hazır
    23. İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır..
    24. Başak Koleji’nden kurumsal iş birliği
    25. Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si..
    26. İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 454..
    27. Micky ve Minnie antrenmana çıktı,..
    28. Tayfur Bingöl'ün hedefi "Üç büyükler"
    29. Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde..
    30. Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak