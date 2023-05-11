Tayfun Şimşek’ten Edebiyat Dünyasına Yeni Bir Kitap

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan, ekonomi dünyasında çok önemli çalışmalarda bulunan Şimşek, şimdi de edebiyat dünyasında yenilikçi çalışmalarına devam ediyor. İlk kitaplarıyla okur kitlesini oluşturan, zaman içinde edebiyat dünyasında kendisine daha da fazla yer bulan Şimşek, yeni kitabının hazırlıklarına kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Korku ve gerilim türünde bir kitap yazmak istedim. Çünkü bu tür kitapların çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca korku ve gerilim türündeki kitaplar, okurun çok fazla ilgisini çekiyor. Aynı zamanda bu türdeki kitapların çok özel bir kurguya sahip olduğunu da belirtmek isterim.”

“Psikolojik Gerilim Anlatısıyla Okurlarımın Karşısına Çıkacağım”

Psikolojik gerilim anlatısıyla okurlarının karşısına çıkacağını belirten, yeni kitabını çıkarma sürecinde çok önemli ve titiz bir çalışma içinde olduğunu belirten Tayfun Şimşek, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Psikiyatri hastanesinde yatmakta olan bir hastaya odaklandığım kitabımda, akıl hastalığına farklı bir açıdan bakmak istedim. Kitabın ana karakteri bir iş kadını. Bu kadın, çıktığı kır tatilinde bir olay yaşıyor. Bu durum, akıl hastanesine yatmasına neden oluyor. İşte romanımın tamamı, bu gerilimi oldukça başarılı bir şekilde yansıtmayı hedefliyor.”

“Okurlarımı Kurgusal Bir Dünyaya Çekmek İstedim”

Okurlarını kurgusal bir dünyaya çekmek istediğini belirten Tayfun Şimşek, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Kurgusal bir dünya yaratmak istiyorum. Bu nedenle romanımın taslağını oluştururken okurun da kurgunun içine dahil olmasını hedefledim. Okuyucularımın bu çok özel yolculuğa hazırlanmasını arzuluyorum. Umarım ki okuyucularım istedikleri gibi bir kitapla karşılaşır. Edebiyat dünyasında yeni romanlarımın da yer almasını hedefliyorum. Çalışmalarıma bu şekilde devam edeceğimi rahatlıkla söyleyebilirim.”