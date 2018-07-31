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TAYCAN'ın ayrıntıları ortaya çıktı!

Porsche'nin uzun zamandır konseptini Mission E olarak adlandırılan elektrikli aracını Türkçe TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracak.

31 Temmuz 2018 Salı 15:13
TAYCAN'ın ayrıntıları ortaya çıktı!

Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor.

Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı netlik kazanmış, Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullanmıştı. Firmanın CEO'su Oliver Blume daha önce yaptığı açıklamada ismin anlamını "canlı, genç at" olarak duyurmuştu.

İŞTE TAYCAN'IN ÖZELLİKLERİ

Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı.

İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

Aracın tork değeri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Porsche Taycan, toplam sistem performansı ile 440 kW yani 600 beygir güç üretebiliyor.

Porsche, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.

Modelin saate 200 kilometre hıza ulaşması için gerek duyduğu süre ise 12 saniye.

Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Mission E, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek.

TAYCAN'ın tek şarjla sürücüsüne sunduğu maksimum mezil ise 500 kilometre.

Spor otomobil özellikleri ile donatılan model 4 kapılı olmasıyla da dikkat çekiyor.

 Porsche'un ilk elektirkli modeli 2019'a satışa çıkacak.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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