Tavuktan yemek yaparken dikkat edin!

Tavuğu sofralarımızda çok sıklıkla kullanıyoruz. Özellikle hem çeşitlendirme açısından fazla bölümde değerlendiriliyor, hem de maliyeti açısından değerlendirebilecek bir besin kaynağı olarak önümüzde duruyor. Tavuk uzun süre bekletildiği zaman ise bir risk de taşıyor.

Salmonella gibi patojenik bakteriler nedeniyle gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Gıda zehirlenmesi, yüksek ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkı ve dehidrasyon gibi semptomlara ve hatta ölüme neden olabilir. Bozulmuş tavuğu yüksek ateşte pişirmek yüzeydeki bakterileri öldürmesine rağmen, bakterilerin ürettiği toksinleri ortadan kaldıramaz ve dolayısıyla gıda zehirlenmelerine engel olamaz.

Dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutarak güvenli depolama yapabilir, gıdaların raf ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir ve taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu koşullarda pişmiş tavuklarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş tavuğunuzu buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda parçalanmış haldeyse 9 ay, tam haldeyse 1 yıl saklayabilirsiniz.



Tavuğun tüketilmemesi için dört ipucu ise şunlardır:

Renk:

Çiğ veya pişmiş tavuk gri-yeşil renge dönmeye başladıysa çürümüştür. Griden yeşile küf lekeleri ise bakteri üremesini gösterir. Tavukta böyle bir renk değişimi fark ederseniz bekletmeden atmalısınız.



Koku:

Hem çiğ, hem de pişmiş tavuğun amonyağa benzeyen asidik bir kokuya sahip olması bozulduğunu gösterir. Tavuğun soslarla ve baharatlarla marine edilmiş olması kokusunu perdeleyebilir, bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Doku:

Tavuk yapışkan ve sümüksü bir dokuya sahip ise bozulmuştur. Tavuğu yıkamak bakterilere zarar vermez aksine diğer yiyeceklere, gereçlere ve yüzeylere yayılarak çapraz kontaminasyona neden olabilir.

Son Kullanma Tarihi:

Son kullanma tarihi, tavuğun ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen tavuklar tüketilmemelidir.