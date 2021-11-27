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Kadın - Aile Tavuklu wrap nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavuklu wrap nasıl yapılır?

Değişik tatlar sevenler için tavuklu kaşarlı wrap tarifini paylaşıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:02:00 - 2021-11-27 18:08:15
Tavuklu wrap nasıl yapılır?

Tavuklu wrap nasıl tarifi

Malzemeler:

  • 1 kuru soğan
  • 10 tane wraps
  • 600 gram tavuk göğsü
  • 1 büyük kırmızı biber
  • 150 gram kasar peyniri
  • Tavuk için baharat çeşitleri :
  • 1 çay kaşığı tatlı pul biber
  • Kırmızı toz biber
  • Tavuk baharatı
  • Karabiber
  • Tuz

Tavuklu Kaşarlı Wrap yapılışı:

öncelikle kırmızı biber ve soğan ince uzun olacak şekilde kesiyoruz. Sonra tavaya ilk önce soğanlar kızartıp, herhangi bir tabağa alıyoruz. Sonra biberi kızartıp, yumuşak olana kadar bir tabağa alıyoruz. Ardından tavuklar temizlenip, uzun şekilde kesiyoruz ve bir derin kabin içine ekleyelim ve baharatlar ile 1 yemek kaşığı zeytin yağ ile karıştırıp tavada kızartıyoruz. Ardından da sebzeler tavuk ile karıştırıp, her bir wrabın içerisine 3 yemek kaşığı iç harçtan ekleyip, üstüne 2 yemek kaşığı rendelenmiş olan kaşar peyniri ekliyoruz ve dürüm şeklinde kapatalım. Sonra da tost makinesinin içine dilediğiniz ısıda toplamda 5 dakika bekletip pişmesini sağlıyoruz. Afiyet olsun...

 

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