Tavuklu wrap nasıl yapılır?

Tavuklu wrap nasıl tarifi

Malzemeler:

1 kuru soğan

10 tane wraps

600 gram tavuk göğsü

1 büyük kırmızı biber

150 gram kasar peyniri

Tavuk için baharat çeşitleri :

1 çay kaşığı tatlı pul biber

Kırmızı toz biber

Tavuk baharatı

Karabiber

Tuz

Tavuklu Kaşarlı Wrap yapılışı:

öncelikle kırmızı biber ve soğan ince uzun olacak şekilde kesiyoruz. Sonra tavaya ilk önce soğanlar kızartıp, herhangi bir tabağa alıyoruz. Sonra biberi kızartıp, yumuşak olana kadar bir tabağa alıyoruz. Ardından tavuklar temizlenip, uzun şekilde kesiyoruz ve bir derin kabin içine ekleyelim ve baharatlar ile 1 yemek kaşığı zeytin yağ ile karıştırıp tavada kızartıyoruz. Ardından da sebzeler tavuk ile karıştırıp, her bir wrabın içerisine 3 yemek kaşığı iç harçtan ekleyip, üstüne 2 yemek kaşığı rendelenmiş olan kaşar peyniri ekliyoruz ve dürüm şeklinde kapatalım. Sonra da tost makinesinin içine dilediğiniz ısıda toplamda 5 dakika bekletip pişmesini sağlıyoruz. Afiyet olsun...