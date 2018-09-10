Tavuklu sultan kebabı nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 adet yufka

400g tavuk göğsü

400g tavuk pirzola

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası (1 kaşığını ketçap kullanabilirsiniz)

1 su bardağı haşlanmış ya da konserve bezelye

1 adet patlıcan

Pulbiber

Kekik

Karabiber

Tuz

Beşamel sos için:

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

TAVUKLU SULTAN KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın.

Süzgece alarak yağının süzmesi bekleyin bu arada tavukları soteleyin.

Tavukları kuş başı doğrayın, tencereye alarak arada karıştırarak pişirin.

Rengi dönüp suyunu saldığında yemeklik doğranmış soğanı ilave edin.

Soğanlar yumuşadıktan sonra salçayı ve isteğe bağlı kullanacaksanız eğer ketçapı ekleyin.

Kapağını kapatarak 4-5dk kadar pişmeye bırakın.

Suyunu çektikten sonra bezelye ve patlıcanı katın.

Baharatları da ekleyerek 3-4dk daha pişirin.

Tavuklar da artık pişmiş olmalılar.

Beşamel sos için, tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin.

Son olarak tuzunu ekleyerek ocaktan alın.

Küçük bir kaseye 4’e böldüğünüz yufkadan serin.

Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin.

Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın.

Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.

Tüm malzemeyi bu şekilde yaptıktan sonra üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde dökün.

190 derece fırında yufkalar pembeleşene kadar pişirin.

Sonra üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve tekrar fırına sürün.

Peynirler eriyip kızardığında alabilirsiniz.

Not: Dilerseniz sadece tavuk göğsü ile de yapabilirsiniz.