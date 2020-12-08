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Kadın - Aile Tavuklu Ankara tava tarifi | Ankara tava nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavuklu Ankara tava tarifi | Ankara tava nasıl yapılır?

Tavuklu Ankara tava yapılışı |Doyurucu ve lezzetli bir tavuk yemeği tarifi arıyorsanız Ankara tavayı mutlaka denemelisiniz. Peki, tavuklu Ankara tava nasıl yapılır? | Tavuklu Ankara Tava malzemeleri | Farklı tavuk yemeği tarifleri | Kolay tavuk yemeği tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:14:00 -
Tavuklu Ankara tava tarifi | Ankara tava nasıl yapılır?

Farklı tavuk yemekleri | Her zaman aynı tarifleri hazırlamaktan sıkıldıysanız; bu kez tavuklu Ankara tavayı deneyebilirsiniz.

Tavuklu Ankara Tava Tarifi

Malzemeler:

  • 6 adet baget
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • 2 su bardağı arpa şehriye
  • 2 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 2 adet yeliş biber
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Tavuklu Ankara Tava Nasıl Yapılır?

Öncelikle tavukları yıkayıp bol suda haşlayın. Haşlama suyuna tuz ilave edebilirsiniz. Tavuklar iyice yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Bir pilav tenceresine yağları ekleyin.

Doğradığınız sarımsağı kokusu çıkana kadar soteleyin.

Ardından doğradığınız biberleri ekleyin.

Küp küp kestiğiniz domatesleri de tencereye alıp karıştırın.

Salçayı ilave edip bir süre daha karıştırın.

Ardından arpa şehriyesi, baharatlar ve tavuk suyunu tencereye alın.

Haşladığınız tavukları da tencereye dizin.

Ocağın altını kısın ve şehriye suyunu çekene kadar pişirin.

Şehriye suyunu çekince ocağın altını kapatın ve pilavı dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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