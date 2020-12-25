  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası
Aktüel

Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası

Kumar oynamak için yer temin ettiği belirlenen 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:27:18 -
Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde tavuk çiftliğinde kumar oynadığı belirlenen 46 kişiye para cezası verildi.

Havuzbaşı Mahallesi'nde tavuk çiftliği olarak kullanılan alanda kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçlarından toplam 201 bin 250 lira ceza uyguladı.

Operasyonda, 4 kişi hakkında da "kumar oynamak amacıyla yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca 1 tombala makinesi, 1 kamera, 4 televizyon, 762 tombala kartı ile 6 bin çay markasına el konuldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Kasım Süleymani suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani’nin suikastine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay