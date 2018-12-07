Tavsiye üzerine başladığı halterde hedef büyüttü

Adıyaman Spor Lisesi öğrencisi olan Hayat Demir, halter sporunda kısa sürede kendini geliştirerek, önemli derecelere imza attı. Katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceleri bulunan Hayat, son olarak Ankara'da 28 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategoride, silkme ve koparmada toplam 137 kilo ile Türkiye ikinciliği elde etti.

Başarısıyla dikkati çeken Hayat Demir, antrenörü nezaretinde uluslararası şampiyonalarda başarılı olabilmek için her gün 2 saat antrenman yapıyor.

Hayat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora halter milli takım antrenörü Ziya Kızıldağ'ın tavsiye üzerine başladığını hatırlattı.

Küçüklüğünden beri halter branşına ilgi duyduğunu anlatan genç sporcu, şöyle konuştu:

"Üç yıl önce spora başladım. Antrenörümün Avrupa şampiyonu kızı Gamzegül'ü örnek alarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 3 yılda yaklaşık 10 müsabakaya katıldım. 2016'da Kayseri'de düzenlenen okullar arası yarışmada Türkiye ikincisi oldum. Son olarak da Ankara'daki Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası 15 yaş altı kategoride toplamda 137 kilo ile Türkiye ikinciliği elde ettim. Başarılı olabilmek için büyük çaba harcıyorum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak."

Hayat Demir, gündüzleri okula gittiğini akşamları ise her gün iki saat antrenman yaptığını anlatarak, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.

- "Kız çocukları halter yapamaz diye bir kaide yok"

Halter branşını özellikle genç kızlara tavsiye eden Hayat, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta sıkıcı gibi gelse de daha sonraları eğlenceli hale geliyor. Genç kızlara spor yapmalarını tavsiye ederim. Burada güçlü ve sağlıklı oluyoruz. Halterin boyu kısalttığını söylediler ama tam tersi spora başladığımdan bu yana boyum uzadı. Kız çocukları halter yapamaz diye bir kaide yok. Bende Ziya Kızıldağ'ın kızı Gamzegül'ün izinden gidip Avrupa şampiyonu olmak istiyorum."

- Antrenör Kızıldağ: "Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum"

Milli takım antrenörü Ziya Kızıldağ ise bütün okulları gezip yetenekli çocukları bulup spora yönlendirdiklerini belirtti.

Türkiye, dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanan sporcularının bulunduğunu aktaran Kızıldağ, "Adıyaman, halter de kendi kabuğunu aştı. Olimpiyatlara göz diken sporcularımız var. Hayat Demir, üç yıldan beri halter sporuyla uğraşıyor ve Türkiye ikinciliği bulunuyor. Kendisine başarılar diliyorum. Sporcumun Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.