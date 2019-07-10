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Tavşanlı’da 40 bayan kursiyere bitki yetiştiriciliği belgesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 40 bayan çiftçi kursiyer, belgelerini törenle aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
Tavşanlı’da 40 bayan kursiyere bitki yetiştiriciliği belgesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 40 bayan çiftçi kursiyer, belgelerini törenle aldı.


Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesinde bitki yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 40 kursiyer, eğitimi tamamlama belgelerini aldılar.


İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa hazırladıkları bitki yetiştiriciliği kursu belge töreni gerçekleştirildi.


Kuruçay Beldesinde düzenlenen törene Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Ak Parti ilçe başkanı Bilal Kıyak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, Halk Eğitim Müdürü Harun Alparslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarımın beldelerinde gelişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek şunları söyledi,


"TYP kapsamında çalışan arkadaşlarla alakalı bir programdı aslında başlangıcı. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile Halk Eğitim Merkezi Müdürümüzle birlikte böyle program düzenlendi. Bir baktık ki 15 bayan kardeşimiz müracaat etmiş arkasından 25 kişilik bir gurup daha oldu. Bizler İl Tarım Müdürlüğümüzün İlçe Başkanlığımızın ve Özel İdare Müdürlüğümüzün desteklerini isteyerek Kuruçay’da seralar kurup, hem buradaki alınan eğitimi pekiştirmek, hem de ülkemizin ihtiyacı olan üretiminoktasında böyle bir hedefle yola çıktık. Umarım başarılı sonuçlar elde ederiz."


Ak Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, " Tarım Müdürlüğümüz Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığı çalışmalarda Kütahya genelindeki tüm alanlarda başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Alınan her eğitim üretime başladığında önem kazanıyor. İnşallah sizler bu aldığınız eğitimleri İl Müdürümüz İlçe Müdürümüz ve siyasi irade olarak da bizler üzerimize ne düşerse sizlerle ilgili yapılmasını talep ettiğiniz her alanda, sonuna kadar destek olacağız. Üretim noktasında sıkıntılar olduğunu biliyoruz, ama böyle eğitimlerle üretim noktasında yeniden irade ortaya koyabilecek çalışmaların adımını atmamız gerekiyor. Artık altyapı noktasında eksiğimiz kalmadı, ama bundan sonra özel idare kaynakları kırsal alandaki köylerdeki tarım alanında çalışan ve Gelir getirici işlere harcanacak inşallah" diye konuştu.


Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, " Biz çağın gerektirdiği ölçek ekonomisine uygun yatırımcıyı kollamak ve gözetlemek zorunda olduğumuz gibi, biz aile temelli üretim yapan işletmeleri de korumak zorundayız" dedi.


Açık tarla sebze yetiştiriciliği, örtü altı yetiştiriciliği Şubat ve Nisan tarihleri arasında 40, daha sonra Nisan ve Mayıs tarihleri arasında 31 olmak üzere toplam 71 kursiyer katılmış, 40 kursiyer eğitimleri tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
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