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TAV’dan Newyork’a özel salon

TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener, New York JFK Havalimanı’nda özel yolcu salonunu ağustos ayında hizmete açacaklarını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:18
TAV’dan Newyork’a özel salon

TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener, yurtdışındaki çalışmaları kapsamında ABD’de yeni bir hizmet daha vereceklerini açıkladı. Havayolu taşımacılığında ABD’nin en önemli kavşak noktalarından olan New York JFK Havalimanı’nda özel yolcu salonunu ağustos ayında hizmete açacaklarını söyleyen Şener, Türk Hava Yolları (THY) ile de işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti. Yer kiralamasını THY’nin yaptığını dile getiren Sani Şener, şöyle konuştu: “JFK’ydeki lounge (özel yolcu salonu) yatırım ve işletmesi bizde olacak. Nitekim 10 milyon dolara yakın yatırım yapıyoruz. O salon öncelikle THY yolcularının hizmetinde olacak. Anlaşmalı diğer hava yolu şirketlerine de hizmet verecek.

24 ülkede 42 havalimanı

Bugüne kadar birçok başarılı operasyona imza attıklarını vurgulayan Şener, 24 ülkede 42 havalimanında 83 özel yolcu salonu işlettiklerini belirterek, “Önümüzdeki 5 yıl içinde bu sayıyı 200’e çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda 83 özel salonda yıllık ağırladığımız yolcu 8.5 milyonu buluyor” dedi.

Karbon salımlarını sıfırlayacak

İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa havalimanları 2050’ye kadar karbon salımlarını sıfırlamayı taahhüt etti. 24 ülkeden 40 havalimanı işletmecisinin taahhütlerini içeren NetZero2050 başlıklı belgeyi Türkiye’den TAV imzaladı. Sani Şener, “TAV olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına alıyoruz. Paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz’’ diyerek, “İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz” mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:18
  1. TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener
  2. ABD
  3. New York JFK Havalimanı
  4. Türk Hava Yolları (THY)
  5. İzmir Adnan Menderes Havalimanı
  6. Ankara Esenboğa Havalimanı
  7. karbon salımları
  8. NetZero2050

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