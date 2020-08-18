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Aktüel

Tavas Kurbağası'nın yaşam alanı koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:45:33 -
Tavas Kurbağası'nın yaşam alanı koruma altına alındı

DENİZLİ (AA) - Anadolu'ya özgü dağ kurbağalarından Tavas Kurbağası'nın yaşam alanı olan Denizli'nin Tavas ilçesindeki Çakıroluk mevkisindeki 9,16 hektarlık alan, Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi.

Akdağlar'ın bin 700 rakımlı Çakıroluk mevkisinde yaşayan literatürdeki ismiyle "Rana Tavasensis" kurbağasının neslini korumak için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kurbağa türünün korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı etüt çalışmaları kapsamında Çakıroluk mevkiindeki 9,16 hektarlık alan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi.

Çitle çevrelenen ve bilgilendirme tabelaları konulan arazide bulunan eski yangın gözetleme kulesinin Tavas Kurbağası Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezine dönüştürülmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi arasında protokol imzalanmasının planlandığı belirtildi.

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