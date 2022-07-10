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Kadın - Aile Tava böreği tarifi: Malzemeleri unla karıştır yeter! Tavada pratik börek tarifi
Kadın - Aile

Tava böreği tarifi: Malzemeleri unla karıştır yeter! Tavada pratik börek tarifi

Tava böreği tarifinin püf noktalarını öğrenerek kahvaltıları, beş çaylarını yemek şölenine çevirebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 20:06:00 - 2022-07-10 20:19:27
Tava böreği tarifi: Malzemeleri unla karıştır yeter! Tavada pratik börek tarifi

Bugün kahvaltılarınız için çok pratik bir tarifimiz var. Bu tarifle çok lezzetli bir tava böreği yapıyoruz. Tava böreğini yapmamız için, malzemeleri unla karıştırmamız yeterli. Atın tavaya pişsin böreğiniz. Bu kadar basit bir tarif.

Tava böreği tarifi 

20 dakikada pişirebilirsiniz.

Malzemeler

2,5 adet yufka
Bir adet yumurta
½ su bardağı süt
Bir kahve fincanı sıvı yağ
İç harcı için malzemeler:
Yarım kase ufalanmış beyaz peynir
Yarım kase rendelenmiş kaşar peyniri
Bir ince ince kıyılmış maydanoz

Tava böreği tarifi nasıl yapılır?

Teflon tavayı 2 yemek kaşığı yağ ile yağlayın. Yumurtayı bir kaseye kırın. içine sütü ve yağı ekleyip iyice çırpın. Yağlanan tavanın üzerine yufkayı kenarları dışta kalacak şekilde serin.
Bir yufkayı yarıya bölün. Elinizle bu yarım yufkadan iri parçalar koparın ve tavadaki yufkanın üzerine dizin. Hazırladığınız sütlü karışımın yarısını yufkaların üzerinde gezdirin. Yarım kalmış yufkayı da aynı şekilde iri parçalara ayırın ve tavaya gelişigüzel dizin. Kalan sosun bir kısmını yufka parçaları üzerinde gezdirin. Peynirleri ve maydanozu iyi bir şekilde harmanlayın ve bu harcı tavanın her bir yerine eşit gelecek bir şekilde serpiştirin. Yarım yufkayı iri parçalara bölün ve son olarak kalan sosun tamamını yufkanın üzerine sürün., Kenarlardan sarkan yufkayı da içe doğru büzerek yerleştirin. Ocağın en büyük gözünü açın ve derecesini kısık ateşe getirin. Tavayı ocağa koyun. Yaklaşık 10 dakika boyunca pişirin. Böreği kenarlarından kaldırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Böreğin alt kısmı tamamen kızardıktan sonra tavanın üzerine büyük boy bir servis tabağını tepsi gibi kapatın. Tavayı şimdi ters çevirin. Böylelikle böreğin kızarmış yüzü üste, pişmemiş tarafı ise alt kısma gelmiş olacak. Böreğin alt kısmını da 10 dakika boyunca pişirin. Şimdi kenarlarından kızarıp kızarmadığını kontrol edin.
Böreği kızardığında servis tabağına alabilirsiniz.

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PARMAK ISIRTAN TAVA BÖREĞİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Öncelikle tava böreği yaparken mutlaka yapışmaz, teflon tava kullanmalısınız. Aksi halde böreği çevirmek çok zor olacaktır

Tüm malzemeleri un ile karıştırabilirsiniz.

 ıslatmak için süt yerine çırpılmış yoğurt da kullanabilirsiniz. Böreğin daha çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hazırlanan sütlü karşıma az bir miktar elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak tavada peynirli kol böreği, tavada sigara böreği, tavada ıspanaklı börek ve tavada kıymalı su böreği hazırlayabilirsiniz. Tava böreği yaparken ocağın kısık ateşte olmasına çok dikkat edin. Harlı ateş böreğin dışını yakar ve içinin çiğ kalmasına neden olur. Böreği tavada ters düz ederken, çevirdikten sonra tavayı yağlamayı unutmamalısınız.

Tava böreği kalori: Bir dilim tava böreği yaklaşık olarak 290 kaloridir.

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