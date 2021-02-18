TAV 2020’de 27 milyon yolcuya hizmet verdi

Şirketin 2020 faaliyetlerini değerlendiren TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “2020 yılı, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak tarih kitaplarına girdi” dedi. Şener, özetle şunları söyledi: “Sene içinde farklı derecelerde uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 2019’a göre yüzde 70 oranında düştü. Dünyanın dört bir yanındaki havalimanı işletmecileri ve havayollarından oluşan sektörün tüm bileşenleri de benzer bir yıl geçirdi. Sektör, 2020’nin Aralık ayında başlayan aşılamaların 2021 yılı içinde kritik bir eşiği aşması ile birlikte, senenin ikinci yarısına doğru ticari uçuş kısıtlamalarının kalkmasını bekliyor. 2020 yılı, dünyanın yakın tarihte tanık olduğu en zorlu yıllardan biriydi. Her birimiz sene içinde farklı şekillerde çetin sınavlardan geçtik ama aynı zamanda çoğumuz da bu sayede ailelerimizle daha fazla zaman geçirme fırsatına sahip olduk. TAV olarak, bu süreçte, çalışanlarımızın yanında olmak ve endişelerini gidermek için elimizden gelen her şeyi yaptık” dedi.