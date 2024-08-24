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Gündem Tatvan'da tır devrildi
Gündem

Tatvan'da tır devrildi

Yeniakit Publisher
2024-08-24 12:37:00 -
Tatvan'da tır devrildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, dorsesinde bulunan 205 küçükbaş hayvandan 63'ü ise telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Tatvan ilçesinin Küçüksu köyü mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FYG 554 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada, araç içinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, dorsesinde yüklü bulunan 205 küçükbaş hayvandan 63'ü ise telef oldu.

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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