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Aktüel

Tatvan’da ağaçlar kireçleniyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezindeki ağaçlar kireçlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:28:07 -
Tatvan’da ağaçlar kireçleniyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezindeki ağaçlar kireçlendi.


Tatvan şehir sınırları içerisinde bulunan ağaçların gövdeleri, çürümeye ve böceklere karşı kireçleniyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak amacıyla ağaçlara zarar veren her türlü haşereye karşı mücadele etmeye devam ediyor. Ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ağaçları 1-1,5 metre yüksekliğe kadar kireçleyerek, refüjlerin temizliği de yapıyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir bahar geçirmesi için çalışmalarını aralıksız devam ettiren Tatvan Belediyesi, ağaçları haşerelere karşı korumak için kireçleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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