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Tatil öncesi flaş hazırlık! Düzenleme yasalaşırsa 60 bin tutuklu serbest...

AK Parti, TBMM tatile girmeden önce infaz sistemini düzenleyen teklifin ilk bölümünü çıkarmayı düşünüyor. Düzenleme yasalaşırsa 60 bin kişi serbest kalacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:08
Tatil öncesi flaş hazırlık! Düzenleme yasalaşırsa 60 bin tutuklu serbest...

AK Parti Meclis tatile girmeden Yargı Reform Paketi’nin ilk bölümünü çıkarmayı hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 60 bin dolayında tutuklu cezaevlerinden tahliye edilecek.

Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis’e getirilip çıkartılması planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine imkan sağlayabileceği belirtiliyor.

Temel çerçevesi çizildi

Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis’teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.

Bir hafta bile olsa yatacak

Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek.

Tutukluluk süresi kısalacak

Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin (2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece cezaevinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.

Cezalara kademeli geçiş

Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme yapılacak. Terör ve cinsel saldırı suçlarında herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda düzenlemeye gidilecek. Adam öldürme suçundan, daha önceden 10 sene yatıp çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine geçebiliyor. Burada kademe getirilmesi planlanıyor.

Satıcı-kullanıcı ayrımı

Uyuşturucu suçlarında satıcı kullanıcı ayrımı iyi bir tanımla yapılacak. Kullanana ve satış durumuna göre kademeli artacak.

15 yıldan fazla cezalar için eğitici kuşatıcı cezalar olacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:08
  1. af yasası
  2. af
  3. af çıkacak mı

YORUM YAZ

  • mikail okuroglumikail okuroglu9 dk önce
    Hani bol keseden af olmayacak dı benim katilimi devlet af etmeyecek di kırk suçu olan bayram etsin tekrarına hazırlansınnnn.çılkını çıkarın .
  • uyan tcuyan tc11 dk önce
    evet akp intihar reformunu hazırladı vede itibarı tamamen son erdi güle güle akp bitiksin bittin sen. 1 temmuzdada elektriğe zam. işte akp nin devlet yuönetişidir bu. SİYASİ PARTİLER OLARAK ASLINDA YOKTUR BİRBİRİMİZDEN FARKIMIZ , BİRİMİZ BOKTUR DİĞERİMİZ KAKA. AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE , SALLA SALLA VUR DUVARA.HEPSİ İNDİRME DERDİNDE. VATANDAŞ KİMİN UMURUNDABİRİ DERKİ BİZ ATATÜRKÜN PARTİSİ VEDE ATATÜRKÇÜYÜZ İNDİRİRÖBÜRÜ DERKİ ELHAMDÜLİLAH MÜSLÜMANIZ MÜSLÜMAN PARTİYİZ DAHA BÜYÜK İNDİRİRÖBÜRKİ DERKİ BİZ TÜRKÜZ MİLLİYETÇİYİZ ONLARDA İNDİRİR.DAHA ÖBÜRKİ DERKİ BİZ KOMÜNİSTİZ ONLAR KÖKTEN İNDİRİR .(TABİİ BAŞA GEÇERLERSE) ÖBÜRKİ DERKİ BİZ PKK LIYIZ ONLARDA BÜYÜK İNDİRİR. (CAHİL DOĞULU HALKI HİÇ ANLAMAZ SAFTIR. ÇOCUKLARINI BİLE İNDİRİRLER.)BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE (ABD EŞİTTİR İSRAEL) ,ENGLAND , FRANCE , ITALY 4 DEVLETİN SÖMÜRGESİ OLAN TC DE HEM İÇERİDEN , HEM DIŞARIDAN İNDİRİYORLAR , SÖMÜRÜLÜYORUZ. YİNEDE BİTMEDİK AMA AZ KALDI BİTİYOR. YAŞASIN SÖMÜRGE TC.
  • vatandaş rızavatandaş rıza13 dk önce
    Senin gibi aşağılık bir fetö'cü yada gayri milli görüşçü muta piçi ancak siyonistler haçlılar ile aynı dili kullanıp aynı şekilde havlaya bilir. vatandaş hilmi sen vatandaş olmayı bırak insan bile olamazsın. vatansız fetö piçi dönen dünya senin müsait bir yerine...
  • vatandas hilmivatandas hilmi35 dk önce
    şişirdi şişirdi patlattı...keşke erken seçim olsa da tarihin çöplüğüne atabilsek...İstanbul seçimi kaybedilince (İstanbul düşünce!) enteresan Kudus, Mekke yerinde duruyor...yani dünya senin yüzü hürmetine dönmüyor, mağrur olmayın sizden büyük Allah (cc) var.
  • YazıcızadeYazıcızade57 dk önce
    #ÇekeHapisCezasıKalksın !cekehapiscezasi. com

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