Tatil kuşu Tanal’dan imaj düzeltme piarı

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Değişim isteyen CHP tabanının tepkisine uğrayan Tanal, bu defa sosyal medyada güneş gözlüğü ve takım elbiseyle çilek kasası taşırken çekilmiş fotosunu yayınladı. Tanal, bu paylaşımına ise, “Günaydın Türkiye’m! Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi kurtaracağız. Atatürk’ün yolundan gidenlere, ümidi yitirmeden, geri durmadan mücadeleyi sürdürmek yakışır!” notunu düştü. Tanal’ın takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği bu fotoğrafa da takipçilerinden “reklam çekimi gibi, suni olmuş” tarzında yorumlar geldi.

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