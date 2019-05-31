0553 313 94 23

Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

Türkiye’nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm’in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:03
Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

Türkiye’nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm’in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi.



Türkiye’nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm’in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi. Şirket, "Bayram gelmeden şekerler bizden" sloganı ile başlatıkları kampanya ile Dubrovnik’ten Zanzibar’a, Maldivler’den Sicilya’ya kadar birçok noktada tatil yapmanın mümkün olduğunu bildirdi. Ayrıca; 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek deniz tatili konseptli turlar için de turaturizm.com.tr adresinden rezervasyon yaptırmanın mümkün olduğunu açıkladı.



Tura Turizm, kararsız kalmış tatilcilere şu rotaları önerdi:


Monaco’da lüks bir deneyim


Monaco, lüks mağazalar, her adımda görülen son model arabalar ve bitmeyen gece hayatıyla her ne kadar meşhur olsa da tarihi saraylarıyla da dikkat çeken bir ülkedir.



Film seti gibi Monte Carlo


Özellikle Monte Carlo’da gezerken kendinizi film setinde gibi hissetmem mümkün.



Sicilya’da mavinin her tonu mevcut


Mavinin her tonuyla kendine davet eden deniz, irili ufaklı adaları, üzerinde yaşamış medeniyetlerden kalan tarihi eserleri ve damakta muhteşem tat bırakan lezzetleri ile Sicilya kesinlikle görülmesi gereken lokasyonlar arasında yer alıyor.



Phuket, bembeyaz kumsallardan gece hayatına uzanan keyifli bir tatil


Büyüleyici doğası, beyaz kumsalları, turkuaz denizi ve en az bu güzellikleri kadar ünlü gece hayatıyla bir masalı yaşatan Phuket, güzel tapınakları, leziz yemekleri, geniş alışveriş imkanı ve zengin kültürü ile dikkat çekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:03
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Uluslararası Yılın En İyi Motoru” unvanı yine Ferrari’nin
    1. “Uluslararası Yılın En İyi Motoru”..
    2. Hindistan'ın "önce komşuluk"..
    3. 27 bin 500 öğrenciye sigaranın..
    4. Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı
    5. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    6. Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
    7. Darp ettiği kadını otomobilden attı
    8. Karalar: "Belediyeyi kaostan çıkarıp,..
    9. MTSO’dan yetimlere iftar verildi
    10. Başkan Kazgan’ın Kadir Gecesi mesajı
    11. KATSO’nun geleneksel iftarına büyük..
    12. Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı
    13. “Bilginin İslamileştirilmesi”..
    14. İTO Başkanı Şekib Avdagiç büyüme..
    15. Zerzevan Kalesi onlarca karede..
    16. Düzce’de lüks otomobile çarpan motorun..
    17. Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden..
    18. Sokak ve cephe sağlıklaştırmaya devam
    19. 11 milyar litre suyu kirlenmekten..
    20. Hayata 4 gün tutunabildi
    21. Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm..
    22. Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu
    23. Tatil için hala plan yapmayanlara..
    24. Polis ve savcı tepkiye göre..
    25. Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı..
    26. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    27. İşte fotoğraf! Abdullah Avcı böyle geldi
    28. Fuat Çapa ve Eskişehirspor nikâh..
    29. Termal’de bayram tatili yoğunluğu
    30. Başkan Asya’dan Kadir Gecesi mesajı
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı