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Siyaset Tatil düşkünü Ekrem'in videosu sosyal medyayı salladı! "Evde canım sıkılıyo, bunalıyom"
Siyaset

Tatil düşkünü Ekrem'in videosu sosyal medyayı salladı! "Evde canım sıkılıyo, bunalıyom"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her felakette İstanbul'dan ayrılıp tatile giderken, sosyal medyada yayınlanan bir video gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 10:24:00 -

Yağmur rahmeti, iş bilmezler yüzünden felakete dönüşüyor. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki CHP'li belediye yönetimlerinin beceriksizliği yüzünden her yağmur selle sonuçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle de dereler taştı, yollar sel sularıyla kaplandı. Ekipler müdahalede yetersiz kalırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıktı.

CHP'liler bile İmamoğlu'na tatil düşkünlüğü nedeniyle tepki gösterirken, sosyal medyada yayınlanan bir video oldukça ses getirdi.

Misvak Caps'in paylaştığı görüntülerde, İmamoğlu'nun yüzü, "Evde duramıyorum, sıkılıyor, bunalıyorum" sözleriyle meşhur bir vatandaşın yüzüyle değiştirildi. O görüntüler binlerce beğeni aldı.

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Yorumlar

Emekli

Meclis neden yaz tatiline giriyor bir haftalık 1 aylık değil nereye gittiklerine bir bakın ailesi çocukları Ve kendinin hakkı değilmi bu bir kadro bir ekip 1 nin eksikliği bu afetlerimi sebep oldu dr Larisa’da aynı uygulamayı sürdürdünüz akabinde Adana’da hastahane olaylar çıktı şerefsizlet yine saldırıp kamu malına zarar verdi kazananın olmayacağı bir düşünce içerisindesiniz kazanan Yunan Abd Ab olacaktır bu milletin çoğunluğuda hangi zihniyetle yaşamak isteyecektir sorgulayın yoksa müslüman ülkelerde milyonlar oralara gitmek için ölümü göze alırlarmıydı anlayın
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