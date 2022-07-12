Tatil düşkünü Ekrem'in videosu sosyal medyayı salladı! "Evde canım sıkılıyo, bunalıyom"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her felakette İstanbul'dan ayrılıp tatile giderken, sosyal medyada yayınlanan bir video gündem oldu.
Yağmur rahmeti, iş bilmezler yüzünden felakete dönüşüyor. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki CHP'li belediye yönetimlerinin beceriksizliği yüzünden her yağmur selle sonuçlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle de dereler taştı, yollar sel sularıyla kaplandı. Ekipler müdahalede yetersiz kalırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıktı.
CHP'liler bile İmamoğlu'na tatil düşkünlüğü nedeniyle tepki gösterirken, sosyal medyada yayınlanan bir video oldukça ses getirdi.
Misvak Caps'in paylaştığı görüntülerde, İmamoğlu'nun yüzü, "Evde duramıyorum, sıkılıyor, bunalıyorum" sözleriyle meşhur bir vatandaşın yüzüyle değiştirildi. O görüntüler binlerce beğeni aldı.