Tatil dönüşü korkunç kaza! 3 ölü, 4 yaralı Kahramanmaraş'ta Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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