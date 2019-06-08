0553 313 94 23

Tatil dönüşü bu katliam yaşanmasın!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin trafik kazaları açısından bilançosu çok ağır oldu. Yetkililer, ilk 7 günde 65 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 661 kişinin meydana gelen bu kazalarda yaralandığını belirterek, dönüş yolunda bu kazaların yaşanmaması için sürücülerin kendi önlemlerini alması gerektiğine işaret ettiler.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
Tatil dönüşü bu katliam yaşanmasın!

9 günlük Ramazan Bayramı’nın ilk 7 gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65 olurken, 661 kişi de yaralandı. Yetkililer dönüş yolunda bu korkunç tablonun yaşanmaması için sürücülerin aynı anda dönüş yoluna çıkılmaması gerektiğini belirterek, “Sürücüler çok dikkatli olmalı. Dönüşü tatilin son gününe bırakmamalılar. Aşırı hız, uykusuzluk, takip mesafesi, emniyet kemeri trafikte hayati önem taşıyan önlemler” diyorlar.

Öfke kontrolüne dikkat

Dünyanın dört bir yanında sürücülerin, özellikle de erkek sürücülerin trafikte öfkelerini denetleyememeleri sonucu büyük çaplı kazaların meydana geldiği tespit ediliyor. Olumsuz ruh halinin ileri biçimleri, ‘yol öfkesi’, ‘trafik tantrumu’ gibi terimlerle biliniyor. Trafikte öfke, genellikle, “Riskli biçimde başka araçların önüne geçme, kornaya sürekli basma, ısrarla uzun farları açarak öndeki ve karşıdan gelen araç sürücüsünün görüşünü bozma, hareket halindeyken öndeki araca tehlikeli biçimde yaklaşma, diğer araçlara doğru bağırıp çağırma, tehditkâr el-kol hareketleri yapma, bir aracın peşine düşüp kovalama” gibi davranışların kazalara sebebiyet verdiği belirtilerek, bu tür agresif tavırlar sergilemeyenlerde bile, konsantrasyon bozukluğu-dikkatsizlik, direksiyon hakimiyetinde azalma, karar verme yeteneğinin zayıflaması gibi sonucu ağır olan kazalar ortaya çıkabiliyor.

En üst düzeyde uyarı!

Trafik kazalarının geçtiğimiz yıllara göre yüzde 51 oranında azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaştığı sosyal medya hesabından tatil dönüşüne geçecek olan vatandaşlara seslenerek, “Sevgili sürücüler; lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Bir kaza canımızı yakıyor. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun” ifadeleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sık sık mola verin, doğa bilincine dikkat!

Özellikle uzun yollarda varılacak noktalara yakın mesafede kazaların meydana geldiğini belirten yetkililer, uyku ve dikkati azaltacak içecek ve yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini kaydediyorlar. Sık sık mola verilmesi gerektiği vurgulanırken, en azından araçtan kısa bir süre inilerek araç etrafında birkaç tur atıp hem lastikleri kontrol etmek hem de dikkat toplamanın trafikte rahatlatıcı unsur olduğunun altını çiziyorlar. Trafikte seyir ederken doğa bilincine de dikkat çeken yetkililer, “Seyahatlerimiz boyunca lütfen aracımızın camından çöp atmayalım” dediler.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
  1. Ramazan Bayramı
  2. trafik kazaları
  3. yol öfkesi
  4. trafik tantrumu
  5. konsantrasyon bozukluğu
  6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BiP ile bayram ettiler
    1. BiP ile bayram ettiler
    2. 3600 ek gösterge artışı son dakika ne..
    3. Çocuklar korkularının üstesinden nasıl..
    4. Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a..
    5. Albaraka Türk’ten doğaya tam destek
    6. Bakan Selçuk: “Kurum bakımlarımızla da..
    7. Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde..
    8. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    9. Yenişehir Belediyesi’nden ücretsiz yaz..
    10. Zihinsel engelli gençten haber..
    11. Alışkanlıkları değiştirme zamanı..
    12. Otomobilin ezdiği kaplumbağadan güzel..
    13. Köylülerin çöp tepkisi
    14. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13..
    15. Köprüköy’de trafik kazası: 9 yaralı
    16. ABD'den gelen mektup sonrası MSB'den..
    17. Tatil dönüşü bu katliam yaşanmasın!
    18. Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden..
    19. Menderes’te, 10. kez halk dansları..
    20. Diş hekimi korkusuna dikkat
    21. UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor
    22. Diş eti hastalıkları konusunda uyardı
    23. EuroHockey Club Challenge III 2019..
    24. Kadın hastalıklarında etkili yöntem..
    25. Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli..
    26. Kargo şubesinden devlet memurları için..
    27. (Özel) Coğrafi işaretli Ayvalık..
    28. Yenişehir’e millet kıraathanesi
    29. Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu..
    30. Doğu Akdeniz’de bardağı taşıran son..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim