Tatil dönüşü bu katliam yaşanmasın!

9 günlük Ramazan Bayramı’nın ilk 7 gününde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65 olurken, 661 kişi de yaralandı. Yetkililer dönüş yolunda bu korkunç tablonun yaşanmaması için sürücülerin aynı anda dönüş yoluna çıkılmaması gerektiğini belirterek, “Sürücüler çok dikkatli olmalı. Dönüşü tatilin son gününe bırakmamalılar. Aşırı hız, uykusuzluk, takip mesafesi, emniyet kemeri trafikte hayati önem taşıyan önlemler” diyorlar.

Öfke kontrolüne dikkat

Dünyanın dört bir yanında sürücülerin, özellikle de erkek sürücülerin trafikte öfkelerini denetleyememeleri sonucu büyük çaplı kazaların meydana geldiği tespit ediliyor. Olumsuz ruh halinin ileri biçimleri, ‘yol öfkesi’, ‘trafik tantrumu’ gibi terimlerle biliniyor. Trafikte öfke, genellikle, “Riskli biçimde başka araçların önüne geçme, kornaya sürekli basma, ısrarla uzun farları açarak öndeki ve karşıdan gelen araç sürücüsünün görüşünü bozma, hareket halindeyken öndeki araca tehlikeli biçimde yaklaşma, diğer araçlara doğru bağırıp çağırma, tehditkâr el-kol hareketleri yapma, bir aracın peşine düşüp kovalama” gibi davranışların kazalara sebebiyet verdiği belirtilerek, bu tür agresif tavırlar sergilemeyenlerde bile, konsantrasyon bozukluğu-dikkatsizlik, direksiyon hakimiyetinde azalma, karar verme yeteneğinin zayıflaması gibi sonucu ağır olan kazalar ortaya çıkabiliyor.

En üst düzeyde uyarı!

Trafik kazalarının geçtiğimiz yıllara göre yüzde 51 oranında azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaştığı sosyal medya hesabından tatil dönüşüne geçecek olan vatandaşlara seslenerek, “Sevgili sürücüler; lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Bir kaza canımızı yakıyor. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun” ifadeleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sık sık mola verin, doğa bilincine dikkat!

Özellikle uzun yollarda varılacak noktalara yakın mesafede kazaların meydana geldiğini belirten yetkililer, uyku ve dikkati azaltacak içecek ve yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini kaydediyorlar. Sık sık mola verilmesi gerektiği vurgulanırken, en azından araçtan kısa bir süre inilerek araç etrafında birkaç tur atıp hem lastikleri kontrol etmek hem de dikkat toplamanın trafikte rahatlatıcı unsur olduğunun altını çiziyorlar. Trafikte seyir ederken doğa bilincine de dikkat çeken yetkililer, “Seyahatlerimiz boyunca lütfen aracımızın camından çöp atmayalım” dediler.