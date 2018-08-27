Tatil bitti gözler ekonomide

Kurban Bayramı tatili geride kalırken, piyasalar gözünü ekonomideki gelişmelere çevirdi. Piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Orta Vadeli Program’ı (OVP) yakından takip edecek. Albayrak, bayram öncesinde bütçe açığının yüzde 1,5 ile sınırlandırılacağını belirtmiş; 35 milyar liralık tasarruf ve gelir arttırıcı önlemlerin alınacağını vurgulamıştı. Piyasaların beklediği bir diğer gündem maddesi ise 2019 bütçesi ve yeni Kalkınma Planı.