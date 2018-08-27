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Tatil bitti gözler ekonomide

Sona eren Kurban Bayramı tatili sonrası piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Orta Vadeli Program’ı (OVP) yakından takip edecek.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:25
Tatil bitti gözler ekonomide

Kurban Bayramı tatili geride kalırken, piyasalar gözünü ekonomideki gelişmelere çevirdi. Piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Orta Vadeli Program’ı (OVP) yakından takip edecek. Albayrak, bayram öncesinde bütçe açığının yüzde 1,5 ile sınırlandırılacağını belirtmiş; 35 milyar liralık tasarruf ve gelir arttırıcı önlemlerin alınacağını vurgulamıştı. Piyasaların beklediği bir diğer gündem maddesi ise 2019 bütçesi ve yeni Kalkınma Planı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:25
  1. Kurban Bayramı
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Berat Albayrak
  4. Orta Vadeli Program
  5. Kalkınma Planı

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