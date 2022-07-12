Tasmasını AİHM'e veren barolar Osman Kavala'nın hemen tahliye edilmesini istedi!

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, "başörtü insan hakkı değildir", "Refah partisi kapatılmayı hak etmiştir" kararlarına tam destek verip, insan haklarını hiçe sayarak, zulmettikleri dindarları "Atatürk düşmanı" diyerek mahkum ettiği kararlarda AİHM'in arkasına takılan barolar, şimdi de Gezi finansörü Osman Kavala kararının peşine düştü.

Tasmaları AİHM'in elinde!

Türkiye Barolar Birliği (TBB), AİHM'in Osman Kavala hakkında dün verdiği "ihlal" kararına ilişkin destek açıklaması yaptı.

"Şimdi yapılması gereken, AİHM kararlarının uygulanarak Osman Kavala’nın serbest bırakılması ve eski halin iadesidir." denilen açıklamada, "Eski halin iadesinden anlaşılması gereken, atılı suçların kayıttan silinmesi ve buna ilişkin mahkeme kararlarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

TBB tarafından yapılan "Osman Kavala serbest bırakılmalı." çağrısına gerekçe ise şu şekilde gösterildi:

Türkiye’nin AİHM yeni kararını uygulamamakta ısrar etmesi, Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden ihracına kadar uzanan yaptırımlar uygulamasına yol açacaktır. Türkiye Barolar Birliği olarak AİHM kararının derhal uygulanmasını; hukukun üstünlüğü ilkesinin, Anayasa’nın 90/5 maddesinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46/1 ile 19. maddelerinden doğan taahhütlerimizin gereği olarak gördüğümüzü belirtiriz.