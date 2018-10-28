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Taşlar şifa vesilesi

Bilinen 2700 mineral çeşidinden sadece 100 kadarı kıymetli ve yarı kıymetli taş olarak kullanılmaktadır.

28 Ekim 2018 Pazar 18:14
Taşlar şifa vesilesi

Mor = Kara safir

Çivit Mavi = Elmas

Sarı = safir

Yeşil = Zümrüt

Sarı = Mercan

Turunç = İnci

Kırmızı = Yakut

İnfra kırmızı = Kedi Gözü

Mor ötesi = Gomede

Bu renklerle, taşların arasındaki vibrasyonların dengesi enerji bedenimizin sağlığını gösterir. Denge bozulduğunda, hastalık başlar. Bozuk vibrasyonlar, taşların yardımıyla dengelenebilir ve yeniden sağlık kazanılabilir.

Dikkat edin aldanmayın

Taşlar şifa vesilesi oluyor. Fakat taşların mistik ve mental özelliklerini bilmeden o kadar çok satıcısı var ki; kendi kafalarından ürettikleri çeşitli hastalıklara iyi gelir açıklamaları doğru değil.. Litoloji yani taş bilimi başlıbaşına bir uzmanlık alanıdır.

Vücudumuzdan çıkan enerjiler alev alev yanan bir kılıf gibi vücudumuzu sarmıştır. Bu kılıfa 'aura' denmektedir.

Taşların magnetik titreşim ve aura çekim kuvveti farklı olacağından hangi hastalığa hangi taşın iyi geleceğinide herkes bilemez.

Ayrıca sağlığınıza etki durumunu bilmediğiniz taşları üzerinizde taşırken yan etkilerinin olabileceğini asla unutmamalısınız.

Kehribarda yaşama sevinci dorukta

Zebercet kalbe iyi geliyor

Elmas: Cömertlik sağlar, inançsızlığı engeller, mutluluk verir. Eskiler, panzehir olarak kullanırlardı

Zümrüt: İnsan kalbine ve gözüne zindelik verir.. Solunumu, lenf sistemini, kanı, timusu, pankreası, kan şekerini, boşaltımı, görmeyi olumlu olarak etkiler. Genel şifa vericidir. Eskiler, kan zehirlenmesine iyi geldiğine inanırlardı.

Yakut: Kan şekerini dengeler. Kolesterole, kan zehirlenmelerine karşı yararlıdır.

Safir: Tiroide iyi gelir, epilepsiye karşı kullanılır.

Kehribar: Yaşama enerjisini yüzde yüz artırır.

Amber: Özellikle, radyasyonun, x ışınlarının, güneşin, bilgisayarların, uçakların ve diğer aygıtların yaydığı enerjilerin zararlarını azaltır.

Amazonit: Nefes alıp vermeyi düzenler. Astıma iyidir.

Kunzit: Düşük doğumu önler.

Güvercin taşı: Böbrek taşını düşürür.

Sedef taşı: Sedefi tedavi eder.

Beyaz çakıl taşı: Olumsuz düşünceleri emer.

İnci taşı: Dişlere güç verir, dişeti iltihabını önler.

Mıknatıs taşı: Unutkanlığa şifadır.

Cam taşı: Kabus görmeyi engeller. Sadelik verir. Gözleri güçlendirir.

Aytaşı: Saraya iyi gelir.

Siyah çakıl taşı: Mütevazi yaşama ve soğukkanlı olmayı sağlar.

Akik (Kırmızı kalsedon): Uğur ve bereket taşıdır. Donuk akik kan dolaşımını kolaylaştırır. Erkeklerde erkeklik bezini, kadınlarda yumurtalıkları korur.

Kalsedon (Mavi Akik): Düşünce yeteneğini kuvvetlendirir. İyi konuşmayı sağlar, renginden dolayı nazar içinde iyidir.

Zebercet (Peridot): Kalp çarpıntılarına ve sebebi bilinmeyen korkulara iyi gelir.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:14
  1. şifalı taş
  2. taşların faydaları

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