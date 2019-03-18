Taşköprü’de sentetik futbol sahasının açılışı yapıldı

Taşköprü’de yapımı tamamlanan Spor Tesisleri ve Sentetik Futbol Sahasının açılışı gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 2018 yılında ihalesi yapılan ve yapımına 4 ay önce başlanan antrenman sahasında sona gelindi. Gece aydınlatmalı, sentetik yüzeyli 250 kişilik kapalı tribünü bulunan antrenman sahasında ayrıca 250 metrekareden oluşan sporcu soyunma odaları hakem odaları ve idareci odaları yer alıyor. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çim Zeminli Kapalı Tribünlü Futbol Sahası ve Spor Salonu da olan Taşköprü’de sentetik antrenman sahasının da eklenmesiyle yaklaşık 40 dönüm araziye yayılan tesislerle Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesisleri büyük beğeni topladı.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Karadeniz, Milletvekili Çelik, Belediye Başkanı Arslan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Asrak, kaleye şut çektiler.