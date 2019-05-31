Taşköprü’de aşevi projesi kısa sürede tamamlanacak

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın seçim sürecinde vaat ettiği Aşevi Projesi, kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hayata geçecek.

Taşköprü’de Tekke Cami Bahçesi’nde hizmet verecek olan aşevi ile ilgili olarak çalışmalar hızlı bir şekilde başladı.

Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak olan aşevini ziyaret ederek birim amirlerinden bilgi alan Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, “Seçim sürecinde de her zaman dile getirdiğimiz insanımıza hizmet odaklı belediye anlayışı ile Aşevi projemiz de maddi durumu müsait olmayan, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evlerine yemek bırakılarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Çalışmalarımızın devam ettiği proje önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak” dedi.