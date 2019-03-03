Taşköprü, 2. Safranbolu ve Beypazarı olma yolunda ilerliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmandağ ve Seyit Ahmet Arslan, Taşköprü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmandağ ve Seyit Ahmet Arslan, Rölöve Anıtlar Müdürü Ahmet İmamoğlu ile Genel Müdürlük personeli, Taşköprü’de Delibeyoğlu, Ağalar ve Zımbıllı Sokaklarda sağlıklaştırma kapsamında projesi hazırlanıp Anıtlar Kurulu onayına sunulan tescilli ve tescilsiz 74 adet binada incelemelerde bulundu. Yapılan girişimler sonucu Anıtlar Kurulu’nca projesi onaylandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygulama ihalesi yapılarak işe başlanılacak. Projenin kısa sürede başlayacağını belirten Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise projenin tamamlanması ile Taşköprü’nün bölgede 2. bir Safranbolu ve Beypazarı olacağının altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, daha sonra Pompeipolis Antik Kenti Ören Yeri alanında da incelemelerde bulunarak burayla alakalıda geçtiğimiz aylarda Anıtlar Kurulu’nda onaylanan Ören Yeri Düzenleme Projesi’nin de bu yıl ihalesi yapılarak ilçeye yerli ve yabancı turist ziyaretçilerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydettiler. Geçtiğimiz yıl hizmete sunulan Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Müzesi’ni de ziyaret ederek ilçeden ayrıldılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen heyete Taşköprü Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Kastamonu Müze Müdürü Fulya Aldı ve Taşköprü Belediyesi yetkilileri eşlik etti.