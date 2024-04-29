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Gündem Taşkınlığa davetiye! Marjinal sol gruplardan Taksim çağrısı
Gündem

Taşkınlığa davetiye! Marjinal sol gruplardan Taksim çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 18:33:00 - 2024-04-29 19:18:36
Taşkınlığa davetiye! Marjinal sol gruplardan Taksim çağrısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "1 Mayıs'ta Taksim kutlama için belirlenen güzergah arasında değil" açıklamasına karşın sol marjinal gruplar "Taksim'de buluşacağız" diyerek taşkınlığa davetiye çıkardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına ilişkin kararı açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Taksim kutlama için belirlenen güzergah arasında değildir" dedi.

Marjinal sol gruplar ise Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına karşın örgütlerini Taksim'e çağırdı.

Taşkınlığa davetiye!

Halkevleri, Emek Partisi, Sol Parti, TİP ve TKH İstanbul il örgütleri 1 Mayıs için yaptığı çağrıda, "Tüm İstanbullu emekçileri, Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de buluşmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sol gruplar, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de saat 10.00’da buluşacaklarını duyurdu.
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