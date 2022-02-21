Taşıt finansmanı taksit sayısı arttı mı? Taşıt finansmanı limiti ne oldu güncel

Otomotiv satışlarıyla ilgili yaşanan durgunluğun önüne geçilmesi adına yeni kararların alınması bekleniyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taşıt finansmanıyla ilgili yeni bir karar aldı. Peki, taşıt finansmanı limiti ne kadar oldu?

Taşıt kredisi taksit sayısı arttı mı? Taşıt kredisi limiti ne oldu güncel

Yapılan açıklamaya göre değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için kredi tutarı yüzde 70'i aşamayacak.

400 bin TL ila 800 bin TL arasındaki taşıtlarda yüzde 50'yi, 800 bin TL ila 1 milyon 200 bin TL arasındakilerde yüzde 30'u 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde yüzde 20'yi aşamayacak. İki milyon TL'nin üzerindekilerde ise sıfır olacak.

Daha önce taşıt finansmanı nasıldı?

Daha önce ise vade ve oranlar Temmuz 2021'de revize edilmişti. Geçtiğimiz süreçte 120 bin TL ve altında olan taşıtlarda kredisi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bir TL arasındaki araçlarda 48 aydan 36 aya, 300 bin-750 bin TL araçlarda ise vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti.