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Taşınmada lider oldular

2018 yılına ait taşınma raporlarına göre, İstanbul'da en çok taşınan ilçe Ümraniye olurken; Ankara'da ise Etimesgut zirveye oturdu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:10
Taşınmada lider oldular

İstanbul Taşınma Endeksi’nin 2018 yılı son çeyrek sonuçlarına göre; İstanbul’da en çok taşınan ilçe yüzde 7.22 ile Ümraniye, en çok taşınan mahalle yüzde 1.59 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi oldu.

En çok tercih edilen bölgeler

En çok tercih edilen ilçe yüzde 9.25 ile Kadıköy,  en çok tercih edilen mahalle ise yüzde 1.38 ile Üsküdar ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi oldu.

En hareketli bölgeler

En hareketli ilçe yüzde 6.48 ile Kadıköy, en hareketli mahalle ise yüzde 1.20 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi oldu.

Ankara taşınma değerlendirmesi

2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığı REIDIN-Enakliyat Ankara Taşınma Endeks trendi, 2018 4. çeyrekte hem çeyreklik hem de yıllık periyotta azalış yönlü olmuştur. Endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem yaz aylarına denk gelen 2017 3. çeyrek olarak görüldü.

En çok taşınan bölgeler

2018 4. çeyrek sonuçlarına göre en çok taşınan ilçe yüzde 25.73 ile Çankaya, en çok taşınan mahalle yüzde 3.51 ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman ve Sincan ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahalleleri oldu.

En çok tercih edilen bölgeler

2018 4. çeyrek sonuçlarına göre en çok tercih edilen ilçe yüzde 20.74 ile Etimesgut, en çok tercih edilen mahalle yüzde 4.00 ile Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi oldu.

En hareketli bölgeler

2018 4. çeyrek sonuçlarına göre en hareketli ilçe yüzde 19.70 ile Çankaya, en hareketli mahalle yüzde 2.18 ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:10
  1. İstanbul Taşınma Endeksi
  2. Atakent Mahallesi
  3. Küçükçekmece
  4. Kadıköy
  5. Üsküdar
  6. REIDIN-Enakliyat Ankara Taşınma Endeks trendi
  7. Etimesgut

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