Taşı toprağından petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Birlikte bulalım

Kriz öncesi kazdığı 13 petrol kuyusundan 8'inde başarılı sonuç alan Türkiye'ye, Libya'dan petrol arama konusunda davet var. TPAO'nun bir an önce çalışmalara yeniden başlamasının beklendiği Libya'da kara ve denizin yüzde 40'ında henüz hiç petrol ve doğal gaz aranmamış.

Libya'da uzun yıllar faaliyet yürüten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), ülkede 180 milyon doları aşan yatırımı bulunuyor. Çölün derinliklerinde petrol bulan TPAO bunları işletmeye geçemeden, politik ortam sebebiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurdu. İlişkilerin normalleşmesi ile Libya, TPAO'nun 'petrol hilali' adı verilen coğrafyada ortak enerji projeleri geliştirerek yeniden faaliyete geçmesini istiyor.

TPAO'nun, Libya'da faaliyete geçmesi yalnız Türkiye'nin iktisadi haklarını korumak gibi jeopolitik çıktıyla sınırlı kalmayacak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu petrolün önemli bir bölümünü de karşılayacak.

MEB mutabakatı esas alınacak

Bu alanda bir çalışmanın başlatılması durumunda Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge (MEB) mutabakatı esas alınacak. Bu kapsamda hidrokarbon aranması, üretimi, taşınması, rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili projeler yürütülebilir.

Yüzde 40'ı bakir

Yeni Şafak'ın haberine göre, Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 40'ında şimdiye kadar petrol ve doğal gaz arama faaliyeti yürütülmedi. Libya NOC Ulusal Petrol Şirketi'nin verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası ve 12 doğal gaz sahası bulunuyor. Libya'nın kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi Mısır sınırından Tunus'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Keşfedilmiş Sirte, Murzuk, Buri, Sabrata ve Curf gibi petrol ve doğal gaz alanlarının yanı sıra, henüz keşfedilmeyi bekleyen alanlar bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO