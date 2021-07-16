Taşeron 4D kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman verilecek? Asgari ücretle çalışan işçi net ne kadar ikramiye alacak?

2021 tediye ücretleri yattı mı? Kamu işçilerine 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 52 günlük ilave tediye ücreti ödenmektedir. Kanunla güvence altına alınan bu haktan tüm kamu işçileri faydalanmaktadır. Peki tediye ödemeleri ne kadar 2021? Tediye ödemeleri kaç taksitle verilecek? İşte detaylar.

Taşeron ve kamu işçi ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde kamu işçilerine ve 4D'li sürekli işçilere yönelik verilen tediye ödemelerinde tarih belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin 3. ve 4. taksit ödeme tarihi açıklandı. Peki, taşeron ve kamu işçisi ikramiye ödemeleri ne zaman? 6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Tediye ödemeleri ne kadar 2021?

Tediye ödemesi nasıl yapılır? Tediye alma şartları neler? İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

Asgari ücretle çalışan işçi net ne kadar ikramiye alacak?

İlave tediye ödemeleri brüt ücretten hesaplanır ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu hesaba göre en düşük ödeme 1.108 TL olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek.