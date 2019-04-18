Taşdemir: “Hedeflediğimiz puanın 3 puan gerisinde kaldık”

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, göreve geldiği süreden bu zamana kadar oynanan maçlarda hedefledikleri puandan 3 puan daha az topladıklarını ifade ederek, 3 puan daha aldıkları takdirde puan tablosunda çok daha iddialı bir yerde olabileceklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, göreve geldiği süreden itibaren ilk kez bir basın toplantısı düzenledi. Göreve geldikten 12 hafta sonra basın toplantısı düzenleyen Taşdemir, Nuri Asan Tesisleri’ndeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşdemir, takımın şu andaki durumu ve Play-off’larla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

“Hedeflediğimiz puanın 3 puan gerisinde kaldık”

Hedefledikleri puandan az puan toplayabildiklerini vurgulayan İsmet Taşdemir, “Hedeflediğimiz puanın 3 puan gerisindeyiz. Zaten o 3 puanımız olsa hepimiz kafa kafayaydık. Hesapladığımız puan tablosunda diğer rakiplerimizin de bu kadar puan alacakları hesapta yoktu. Keçiörengücü, deplasmanda çok maç kazandı. Bu maçlardan birkaç tanesine biz beraberlik yazmıştık ama kazandılar. Biz şu anda geldiğimiz günkü hedefimizden 3 puan gerideyiz. Maç başına 2 puan ortalaması, lig dengeli olduğu zaman genelde yetiyor ama bazen yetmediği zamanlar da oluyor. Bizim grubumuzda da 6-7 takımı çıktığınız zaman diğer takımların gücü çok düşük. Bu durum, puan durumunun ve barajın bu kadar yükselmesine neden olmuş olabilir. Geldiğimizde hedeflediğimiz o 3 puanı da alsak şu anda bütün takımlar kafa kafayaydı” dedi.

“Bundan sonra sadece Play-off odaklı çalışacağız”

Ligde geri kalan 3 haftada sadece Play-off odaklı çalışacaklarının altını çizen Taşdemir, “Keçiörengücü maçının 2. yarısı benim moralimi çok bozmuştu. Gerçekçi olarak baktığımızda oradaki puan, kötü bir puan değildi ama çok yıkıldık. Her taraftan, ‘bu iş bitti. Biz şampiyon olamayız’ yıkımı orada başladı aslında. Oradan bize sıçradı. Biz çok fazla toparlamaya çalıştık ama Sarıyer maçını atlatabilseydik, son dakikada gol yemeseydik, o coşkuyla Hacettepe maçının böyle olacağına asla ihtimal vermezdim. O son dakika golü biraz daha karamsarlığa itti. Oyuncu kardeşlerimizin motivasyonlarını düşürdü. Sonra da Hacettepe maçındaki ilk yarıdaki kötü oyun ortaya çıktı. Şu anda 67 puanda olsak çok daha farklı şeyler hesaplıyor olabilirdik. Belki bu bizim için de hayırlı olmuştur. Bundan sonra sadece Play-off odaklı çalışacağız. O da bize Play-off için bir artı sağlayabilir. Çünkü şu ana kadar son haftaya kadar şampiyonluk için yarışıp, yarışı kaybeden takımların hiçbirisinin play-off’tan çıktığını görmedim. Play-off’a mental olarak hazırlanan takımlar, orada daha başarılı oluyorlar” diye konuştu.