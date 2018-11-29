Tasarrufu sofradan değil enerjiden yapmalısınız



Eskiden “işten değil, dişten artar..” der, sofradan tasarruf etmeye çabalar imiş. Sofradan tasarrufun sağlıktan kaybettirdiği şimdi çok iyi biliniyor. Yetersiz beslenme ilanları doktora, hastane kapılarına taşıyor. Hem sağlıktan oluyorsunuz bu yüzden hem de paranızdan ve vaktinizden kayba uğruyorsunuz.

Devrimizde en önemli tasarruf alanı “enerji”. Özellikle de elektrik ve doğalgaz enerjisi.. Bu yüzden evdeki beyaz eşyalarınızı, yani elektrikle çalışan buzdolobı, derindondurucu, çamaşır ve bulaşık makinaları, ütüler, televizyonlar, klimalar, fırınlar, ocaklar dikkatli bir şekilde kullanılırsa, bu eşyalar üzerinden uğranılan kayıplardaki azalmalar, bütçenize büyük katkı olarak yansıyacaktır. Onun için, dün biz bunu “ikinci bir iş” olarak nitelendirdik.

Bugün bu ikinci işin püf noktalarını sıralamaya devam ediyoruz:

Ütünüzün kurutucu gücü düşük fakat buhar kapasitesi yüksek olmalı. Çünkü bunlar daha az enerji tüketmenizi sağlayacaktır hem de kol gücünüzle ütüyü bastırmaktan bitap düşmenizi önleyecektir.

İpten topladığınız çamaşırlarınızı düzgün şekilde askıya asın. Sepete tıkıştırmayın. Bu ütülerken hem daha az enerji harcamanızı sağlar, hem daha az yorulursunuz.

Çamaşırlarınızı nemli olarak toplayın ve hemen ütüye başlayın. Daha az buhar harcayacağınızdan ütünüz enerji tasarrufu yapacaktır.

İşinizin bitimine yakın ütüyü prizden çekin ve son parçaları kalan ısıyla bitirin.

Ütünüzün tabanının kayganlığı ve çizik kabul etmemesi kalitesinin simgesidir.

Yemek yapımında buharlı ve basınçlı tencereler kullanın. Böylece büyük enerji tasarrufu sağlarsınız. Yemekleriniz de daha çabuk ve besin değeri korunarak pişer.

Yemekleriniz için fırını kullanmayın, ocakta pişirin, daha ekonomiktir.

Fırın kapağı her açılışında % 20-25 oranında ısı kaybeder. Bu ısıya tekrar ulaşabilmek enerji gerektirir. Onun için yemek pişene kadar fırınınızın kapağını açmamaya özen gösterin.



Tencerede yiyecekler kaynama sıcaklığına ulaştığında, ocağı en kısık pozisyona getirmelisiniz; yüksek ateşte kaynama pişmeyi hızlandırmayacağı gibi, dibinin tutması riski de oluşturur.



Pişirme işlerinde alt kısmı düz olan tencere ve tava kullanın. Bu, ısınma süresini kısaltır. Ocak gözlerini, tencere ve tava taban genişliklerini gözeterek kullanın. Büyük göze üstüne küçük kap koymayın. Bu durumda enerji kaybınız artar.

Yiyeceklerinizi ağzı açık kaplarda pişirmeyin. Kapalı kaplar içinde yemek daha çabuk pişer, dolayısıyla daha az enerji harcanmış olur. Kapaksız kapla yemek pişirirken 3 kat daha fazla enerji tüketirsiniz.

Fırında, bir yerine birden fazla yemek pişirmeye çalışın. Düşük sıcaklıkta pişeni diğerlerinden önce çıkarıp, fırının sıcaklığını düşürüp, yükseltmeden daha az enerji harcayın.



Fırınınızda gerekli olmadığı durumlarda ön ısıtma yapmayın. Ön ısıtma yapmanız gerekiyorsa 10 dakikayı geçirmeyin. Mikrodalga fırınlarda pişirme ve ısıtma süreleri çok kısadır (pişirme 10-15 dakika, ısıtma 2-3 dakika). Klasik fırına göre yaklaşık yüzde 50-60 daha az enerji tüketerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarlar.

Yiyecekleri küçük parçalara bölerek pişirin veya ısıtın. Bu, pişirme sürenizi kısaltacaktır.

Yemekleri pişirirken çok su kullanmayın. Yemeğin üstünü kaplayacak kadar su yeterlidir. Fazla miktarda su kullanmak, lezzeti yok ettiği gibi daha fazla enerji harcamanıza sebep olur.

Donmuş bir yiyeceği fırında pişirmeden önce buzdolabının alt raflarında çözülmesini sağlayın.

Televizyonların ekranı büyüdükçe enerji tüketimi de artar.



LCD TV’ler yeni çıktı ama çabuk demode oldu. LCD TV’ler çok elektrik sarfiyatı yapıyor. Yeni teknoloji LED TV’ler sarfiyatı 1/3 nisbetinde düşürdü.

Televizyonlar, DVD player gibi elektronik eşyalar ise çalışmadıkları zaman stand-by modunda enerji tüketmeye devam ettiğinden dolayı, kapama tuşundan kapatılmalıdır. Evdeki elektronik eşyalar kullanılmadığı sürede kapalı tutulmalıdır.