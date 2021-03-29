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Aktüel Taş üzerinde oturur halde ölü bulundu
Aktüel

Taş üzerinde oturur halde ölü bulundu

Antalya'da Emine Arslan (81) taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:40:00 -
Taş üzerinde oturur halde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Emine Arslan (81) taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu.

Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emine Arslan'ı mahalle girişindeki taş duvar üzerinde oturur vaziyette görenler, yanına gitti.

Arslan’ın hareket etmediğini fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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