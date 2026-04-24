Taş fırın lezzeti artık mutfağınızda: Tavada en kolay ev yapımı lahmacun tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden lahmacunu evde yapmak, doğru teknikle artık çok daha kolay. Fırın ayarıyla uğraşmadan, sadece bir tava ve kapak yardımıyla hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem bütçe dostu hem de oldukça zahmetsiz. İşte adım adım ev yapımı lahmacun şöleni:

Malzeme listesi: Evdeki malzemeler yeterli

Pek çok kişinin gözünde büyüttüğü lahmacun için aslında mutfağımızdaki temel malzemeler yeterli oluyor.

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı su (oda sıcaklığında)

1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı şeker

İç Harcı İçin:

350 gr orta yağlı dana kıyma

2 adet soğan ve 2 adet domates

2-3 adet yeşil biber ve yarım demet maydanoz

1’er yemek kaşığı domates ve biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, pul biber, isot ve karabiber

Adım adım hazırlanışı

Sert Bir Hamur Yoğurun: Unun ortasını açıp su, tuz ve şekeri ekleyerek ele yapışmayan, oldukça sert bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika dinlenmeye bırakın. Harcı Özleştirin: Tüm harç malzemelerini incecik kıyıp geniş bir kapta iyice yoğurun. Harcın sürülebilir kıvamda olması için gerekirse az miktarda su ekleyin. İncecik Açın: Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp, unlanmış tezgahta tabak büyüklüğünde incecik açın. Tavada Pişirin: Hazırladığınız harcı hamurun üzerine yayın. Isınmış tavaya yerleştirip kapağını kapatın. Orta ateşte altı kızarana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) pişirin.

Lahmacun ustasından altın değerinde 2 sır

Evde lahmacun yaparken profesyonel bir sonuç almak için şu iki noktaya dikkat edilmelidir:

Acılığı Önleyin: Eğer soğanları robottan çekiyorsanız, harca eklemeden önce mutlaka suyunu sıkın. Soğan suyu harcı acılaştırabilir.

Yumuşak Kalsın: Pişen lahmacunları üst üste dizerken harçlı kısımların birbirine bakacak şekilde kapatılması, kurumayı önleyerek lezzeti hapseder.

Bu pratik yöntemle, çocuklarınız ve sevdikleriniz için hem doğal hem de ekonomik bir ziyafet sofrası kurabilirsiniz. Afiyet olsun!