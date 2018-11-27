THY- Noukşot
0553 313 94 23

Tartıştığı ortağını, tabancayla vurarak öldürdü

Sakarya'da emlak dükkanı işleten bir şahıs, tartıştığı ortağını tabancayla vurarak öldürdü.

27 Kasım 2018 Salı 17:53
Tartıştığı ortağını, tabancayla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, emlakçı S.K. alacak-meselesi nedeniyle iş yerinde tartıştığı ortağı Ergün Gürsoy'u tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Geyve ilçe merkezinde bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. Dükkan sahipleri S.K ve Ergün Gürsoy, iddiaya göre aralarındaki alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. S.K. çekmecesinde bulunan tabancasını alarak ortağı Ergün Gürsoy'un üzerine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 2'si Ergün Gürsoy'un başına isabet etti. Silah sesleri üzerine dükkana koşan çevredeki vatandaşlar, Ergün Gürsoy'u yerde kanlar içinde görünce durumu polis ve 112 Acile bildirdi. Sağlık ekipleri başından vurulan emlakçının öldüğünü belirlerken, olay sonrasında ortağının başında bekleyen S.K. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergün Gürsoy'un cenazesi Geyve Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:53
  1. Sakarya
  2. Geyve
  3. Cinayet
  4. ortağını öldürdü
  5. ergün Gürsoy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına hapis
    1. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına..
    2. Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı'..
    3. 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
    4. "Galatasaray maçı bir penaltıya..
    5. Kocaeli'de 747 polisle huzur uygulaması!
    6. Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı
    7. Karabük'te FETÖ'cü imam tutuklandı!
    8. Gri listedeki 300 bin TL ödüllü..
    9. Aranan teröristler listesinde "gri..
    10. İsrail'in Müslüman ülkelere..
    11. Korkunç olay! Kumsalda yürürken, insan..
    12. Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a..
    13. Avrupa'daki tüketici dernekleri..
    14. Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı
    15. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
    16. İş adamı direksiyonunun başında..
    17. Borussia Dortmund otobüsüne bombalı..
    18. Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar..
    19. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya ve..
    20. Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor