Tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan Z.T. (24) ile eşi K.T. (32) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Z.T, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını göğsünden yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T. tedavi altına alındı.
Z.T. ise hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.